Ο Παυλίδης δεν είναι πια μόνος! Ο Τάσος Δουβίκας γράφει ιστορία με την Κόμο, σκοράροντας σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια του Champions League.

Πριν από δύο χρόνια, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που βρήκε δίχτυα σε τέσσερις διαδοχικές αναμετρήσεις του Champions League. Χατ τρικ με Μπαρτσελόνα, τέρμα στη Γιουβέντους, γκολ στη Μονακό εντός κι εκτός έδρας.

Πλέον, όμως, δεν είναι ο μοναδικός που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Ο Τάσος Δουβίκας μπήκε σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, σκοράροντας και στην τέταρτη αναμέτρηση της Κόμο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, αλλά και της προσωπικής του παρουσίας στα «σαλόνια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο 27χρονος επιθετικός, μάλιστα, δεν περιορίστηκε σε ένα γκολ, καθώς σκόραρε δύο φορές, αρχικά με κοντινή προβολή και στη συνέχεια με ένα εξαιρετικό πλασέ. Με πέντε τέρματα, βρίσκεται πλέον στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της League Phase! Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μοίρασε και ασίστ στον Νίκο Πας, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή προσωπική εμφάνιση. Λειψία, Φέγενορντ, Γιουνάιτεντ και Λανς τα θύματα του 27χρονου επιθετικού.

Όλα αυτά συνέβησαν σε ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, η οποία αποτελεί την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ. Η Κόμο πανηγύρισε στο Λανς την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη διοργάνωση και, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιεί την παρθενική της παρουσία σε αυτό το επίπεδο, βρίσκεται ήδη, με τη League Phase να έχει φτάσει στα μισά της, στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.