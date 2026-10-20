Φάμπρεγας: «Ο Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός κόντρα στη Γιουνάιτεντ»

Την αποκάλυψη πως θα ξεκινήσει βασικός ο Τάσος Δουβίκας στην «ιστορική αναμέτρηση», όπως χαρακτήρισε ο Σεσκ Φάμπρεγας, κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League.

Κόμο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα τεθούν αντιμέτωπες την Τετάρτη (21/10), για τη 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής της Κόμο χαρακτήρισε ως ιστορική την αυριανή αναμέτρηση με τη Γιουνάιτεντ, όχι μόνο για τους παίκτες και την ομάδα, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, ενώ αποκάλυψε πως ο Τάσος Δουβίκας θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα.

«Είναι άλλη μια ιστορική μέρα για τον σύλλογο, τους οπαδούς και την πόλη. Πρέπει να παίξουμε με συγκέντρωση και φιλοδοξία. Αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχουμε απέναντί ​​μας, οπότε ας το απολαύσουμε, ας παίξουμε το παιχνίδι μας και ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Είναι μια απίστευτη ομάδα, οπότε πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλά να μάθουμε. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά να σεβόμαστε τους αντιπάλους μας», ανέφερε αρχικά.

«Δεν υπάρχει κρίση όταν παίζεις κάθε τρεις μέρες. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς αν βρίσκεσαι σε κρίση. Εσύ δημιουργείς την κρίση, αλλά το πραγματικό ποδόσφαιρο είναι να παίζεις κάθε τρεις μέρες και να μπαίνεις στο γήπεδο με στόχο τη νίκη. Μπορείς να δείξεις ότι η ιστορία δεν παίζει ρόλο στον αγωνιστικό χώρο, απλώς αποφεύγοντας να μιλάς γι’ αυτήν. Αν τους λέω κάθε φορά να είναι προσεκτικοί απέναντι στη Μάντσεστερ, οι παίκτες θα μπουν στο γήπεδο με φόβο. Όταν μιλάω για τη Γιουνάιτεντ, αναφέρομαι μόνο στο πώς μπορούμε να τους προκαλέσουμε ζημιά, εστιάζοντας αποκλειστικά στους έντεκα παίκτες που θέλουμε να κερδίσουμε. Αν θεωρήσουμε ότι οι αντίπαλοι είναι ανώτεροι, τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά για το ποιος θα παίξει,ο Φάμπρεγας απάλυψε πως έχει συμπεριλάβει στην αρχική ενδεκάδα και τον Έλληνα διεθνή:

«Ο Δουβίκας θα ξεκινήσει βασικός. Δεν μιλάω ποτέ για το ποιος θα ξεκινήσει ή όχι, αλλά θα παίξει. Ο Νίκο Παζ έχει απίστευτες δυνατότητες , ξέρει τι πιστεύω γι' αυτόν. Έχει τη σωστή νοοτροπία, αυτή ενός παίκτη που δεν είναι ποτέ ικανοποιημένο».