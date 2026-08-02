Το ρεκόρ 20ετίας, οι 20 αγώνες και ο καθοριστικός τρίτος προκριματικός

Λίγες ώρες πριν από την αυριανή κλήρωση των πλέι οφ για τους πέντε εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα δεδομένα της σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία φορά και μοναδική φορά σε αυτή την 6ετία καθιέρωσης του Conference League που η τελευταία καλοκαιρινή κλήρωση των πλέι οφ αφορούσε και τους πέντε εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, κάτι που θα συμβεί και αύριο από τις 13.00 έως τις 15.00 και κάτι ώρα Ελλάδας στα γραφεία της UEFA στη Νιόν!

Ηταν η σεζόν 2023-24 όταν στις 7 Αυγούστου η ΑΕΚ είχε κληρωθεί (ως ζευγάρι με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ) με τη βελγική Αντβερπ και ο Παναθηναϊκός με την Μπράγκα για τα πλέι οφ του Champions League, o Oλυμπιακός με την Tσουκαρίτσκι στα πλέι οφ του Europa League και με δύο ομάδες τότε στο Conference League o ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Χαρτς και ο Αρης ως ζευγάρι με την Ντιναμό Κιέβου είχε κληρωθεί με το ζευγάρι Μπεσίκτας/Νέφτσι, αλλά αποκλείστηκε από τους Ουκρανούς και δεν έφτασε στα πλέι οφ…

Αυτό που πλέον διεκδικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το απόλυτο της πρόκρισης στη League Phase των τριών διοργανώσεων με το περίφημο… πέντε στα πέντε που το πλησίασε δύο φορές την τελευταία δεκαετία (4/5 πέρυσι και τη σεζόν 2023-24), αλλά έχει να το καταφέρει από την περίοδο 2007-8!

Τότε μάλιστα είχε κάνει το έξι στα έξι στην καλύτερη εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Αλλά τα δεδομένα τότε ήταν πιο ευνοϊκά… Προκριματικά τον Αύγουστο είχε παίξει μόνο η ΑΕΚ, που αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από τη Σεβίλλη, o Oλυμπιακός ήταν απευθείας στους ομίλους και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, τον Αρη, τον Πανιώνιο και τη Λάρισα προκρίθηκαν από τον πρώτο γύρο του πάλαι ποτέ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ στη φάση των ομίλων με τις πέντε ομάδες!

Η ΑΕΚ είχε αποκλείσει τη Σάλτσμπουργκ, ο Παναθηναϊκός είχε το πιο εύκολο έργο κόντρα στην Αρτμέντια Πετρτσάλκα, ο Πανιώνιος τη γαλλική Σοσό, ο Αρης τη Σοσιεδάδ και η ΑΕΛ την αγγλική Μπλάκμπερν σε τρεις ιστορικές αν μη τι άλλο προκρίσεις.

Αυτό το ρεκόρ 20ετίας με απόλυτη πρόκριση στη League Phase πλέον των τριών διοργανώσεων θα διεκδικήσει μέσα στον Αύγουστο το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έχει άλλη μία φορά στην ιστορία του εκπροσωπηθεί με πέντε ομάδες στη φάση των ομίλων, την περίοδο 2004-5, αλλά με πέντε στα έξι γιατί είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και δεν ακολούθησε ΑΕΚ, Πανιώνιο και Αιγάλεω στους ομίλους του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League.

Βεβαίως πριν από αυτό το σημαντικό ρεκόρ που θα σηματοδοτήσει και τον τελικό στόχο της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, πριν και από την αυριανή κλήρωση των πλέι οφ για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό υπάρχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο καθοριστικός τρίτος προκριματικός. Εκεί που συνήθως αρχίζει και ξεκαθαρίζει η κατάσταση ενόψει της τελικής αναμέτρησης για την πρόκριση στη League Phase.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι στα μισά της διαδρομής, μετά και την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού, μόλις δύο χώρες από τις δεκαπέντε πρώτες στη βαθμολογία της UEFA μετρούν απώλειες. Η Τουρκία που έχασε την Μπασάκσεχιρ από το Conference League και Κύπρος την ΑΕΚ Λάρνακας. Καμία απώλεια ούτε φυσικά για τη χώρα μας, αφού ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την ουγγρική Πάκσι (ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως θα συνέχιζε στον τρίτο προκριματικό), αλλά ούτε και για την Τσεχία και την Πολωνία, τις βασικές μας αντιπάλους στη διάρκεια της εφετινής σεζόν.

Μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πλέον 16 εγγυημένους ευρωπαϊκούς αγώνες μέσα στο καλοκαίρι, έναντι των 18 που έκανε πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Ο πρώτος στόχος είναι αυτοί οι αγώνες να γίνουν τελικά είκοσι, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσουν σε αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου τα εμπόδια της Ναϊμέγκεν και της ΤΣΣΚΑ 1948. Θα είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα.

Ως προς το πέντε στα πέντε βεβαίως αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία στις δύο προκρίσεις του ΠΑΟΚ και το δύο στα δύο του Παναθηναϊκού, που δεν έχει περιθώρια λάθους ούτε κόντρα στη βουλγαρική ομάδα, ούτε κόντρα στην ομάδα που θα ακούσει αύριο μετά τις 15.00 ώρα Ελλάδας στο auditorium των γραφείων της UEFA στη Νιόν. Όπως είναι ήδη γνωστό ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό…

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού οι τρεις ομάδες από την Τσεχία θα έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο. Η Σπάρτα Πράγας, που όπως και ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο μίνιμουμ το Europa έχει να αντιμετωπίσει τη γαλλική Λιόν, η Χράντετς Κράλοβε στο Europa League έχει μπροστά της την τουρκική Μπεσίκτας, ενώ η Γιάμπλονετς στο Conference θα αντιμετωπίσει την RFS Ρίγα από τη Λετονία.

Το άκρως ανησυχητικό βεβαίως είναι ότι η Πολωνία μετά το περσινό 4/4 στο Conference League εφέτος έχει πιθανότητες να το κάνει πέντε στα πέντε στην ίδια διοργάνωση και να μπλέξει την κατάσταση! Στον τρίτο προκριματικό έχει τρεις ομάδες στο Europa League (η Γκόρνικ κόντρα στην Φερεντσβάρος, η Γιαγκελόνια κόντρα στη Ρέιντζερς και η Λεχ Πόζναν κόντρα στην Κλάκσβικ από τα Φερόε) και δύο ομάδες στο Conference League με την Κατοβίτσε κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ρακόφ κόντρα στη σουηδική Χάμαρμπι.

Σε κάθε περίπτωση το βράδυ της 13ης Αυγούστου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος προκριματικός και στις τρεις διοργανώσεις η εικόνα ως προς τη σύνθεση των 36 ομάδων στις τρεις League Phase θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη, όπως και η εξέλιξη της μάχης για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Μέχρι τότε αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε είναι καλή τύχη στις έξι (ο ΠΑΟΚ θα κληρωθεί στα πλέι οφ και του Europa και του Conference League) αυριανές κληρώσεις των ομάδων μας στη Νιόν και πολύ περισσότερο μία όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στους αγώνες του τρίτου προκριματικού.