Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στην Λεβερκούζεν. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Λεβερκούζεν.

Η διάταξη των Πειραιωτών με βασικό τον Ταρέμι και όχι τον Ελ Καμπί για το ματς των play offs του Champions League, που είναι το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: τέρμα ο Τζολάκης, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Μουζακίτη και μπροστά τους Τσικίνιο, Ζέλσον και Ταρέμι. Επιβεβαιώθηκε έτσι η εκτίμηση για σχηματισμό με έναν στράικερ.

Ο Ελ Καμπί είναι στον πάγκο, όπου δεν βρίσκεται ο Ποντένσε. Οι αναπληρωματικοί του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας και Μπρούνο.