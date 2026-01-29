Ολυμπιακός: Εκτοξεύτηκαν στα 42 εκατ. ευρώ τα έσοδά του!
Ο Ολυμπιακός μετά το 1-2 με αντίπαλο τον Άγιαξ τερμάτισε 18ος στην League Phase της διοργάνωσης και συνεχίζει στην Ευρώπη.
Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το «διπλό» στην Αστάνα επικράτησε της Λεβερκούζεν στο Φάληρο και το βράδυ της 28ης Γενάρη επικράτησε και του Άγιαξ στο Λονδίνο. Οι Πειραιώτες ήδη από τον αγώνα με την Λεβερκούζεν είχαν ξεπεράσει τα 33,5 εκατομμύρια ευρώ και πιο συγκρεκριμένα έφτασαν τα 33.665.000. Με την επικράτησή τους στην Ολλανδία πήραν άλλα 2.100.000 ευρώ, συν το 1 εκατ. ευρώ για την πρόκρισή τους.
Από την κατάταξή του στην 18η θέση θα λάβει έξτρα το ποσό των 5.225.000 ευρώ, που προκύπτουν από τις μετοχές του και που η κάθε μία είναι περίπου 275.000 ευρώ. Άρα στο σύνολο βγαίνει το ποσό των 42.655.000 ευρώ.
Οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ακόμα 10.110.000 ευρώ από το Value Pillar. Οι ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν απέφεραν 700.000 ευρώ η κάθε μία, ενώ το «διπλό» στην Αστάνα ακόμα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά οι νίκες με τις ομάδες των Λεβερκούζεν και Άγιαξ έβαλαν άλλα 4.200.000 ευρώ στα ταμεία των Πειραιωτών. Το ποσό των 7.700.000 προκύπτει από τους πόντους του plus το ποσό που προαναφέραμε από τις μετοχές των Πειραιωτών.
Τα χρήματα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός
Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Offs: 1.000.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ
Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ
- Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ
