Καρεμπέ: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»

Ο Κριστιάν Καρεμπέ στις δηλώσεις του στην κάμερα της COSMOTE TV στάθηκε στην Λεβερκούζεν και ρωτήθηκε και για τα μεταγραφικά.

Εκ μέρους του Ολυμπιακού μετά την κλήρωση των Πειραιωτών με την Λεβερκούζεν για τα play offs του Champions League μίλησε στην COSMOTE TV ο Κριστιάν Καρεμπέ . Το στέλεχος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ επισήμανε για:

Την Λεβερκούζεν: Είναι μία καλή κλήρωση. Ξέρω ότι οι περισσότεροι προτιμούν την Αταλάντα. Είναι καλό ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά ως ομάδες και όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες.

Το εάν είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 2-0 πρόσφατα: Φυσικά και είναι κα παίζει ρόλο. Έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι και την ψυχολογία. Ίσως έχουμε αυτό το αβαντάζ. Τα πάντα μετράνε. Όμως τα πάντα θα πρέπει να τα αποδείξεις στο γήπεδο. Η ιστορία έχει δείξει πώς έχουμε πάει καλά απέναντί τους.

Το ενδεχόμενο να έρθουν άλλοι παίκτες εκτός από τον Λουίζ: Αφίξεις ή παίκτες; Η άφιξη του Λουίζ είναι πολύ σημαντική. Θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι η κατάλληλη προσθήκη για τα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν.