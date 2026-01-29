Οι τέσσερις φορές στο παρελθόν που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στα νοκ άουτ του Champions League

Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε απόψε να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Οι προηγούμενες τέσσερις που έγραψε ιστορία.

Μία τεράστια επιτυχία σημείωσε ο Ολυμπιακός, αφού κέρδισε με 2-1 τον Άγιαξ μέσα στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και βρέθηκε έτσι στην πρώτη 24αδα αντιμετωπίζοντας μία εκ των Αταλάντα ή Μπάγερ Λεβερκούζεν στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Μπορεί η διάκριση αυτή να είναι ιδιαίτερα σημαντική και να ήταν η πρώτη που οι «ερυθρόλευκοι» το καταφέρουν αυτό υπό τη νέα μορφή της κανονικής διάρκειας, ωστόσο γενικότερα έχουν κάταφέρει άλλες τέσσερις φορές να φτάσουν στα νοκ άουτ του Champions League.

Πάμε, λοιπόν, να θυμηθούμε τις προηγούμενες τέσσερις φορές που ο Ολυμπιακός κατόρθωσε κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.

Προημιτελικά Champions League (1998-1999)

Την σεζόν 1998-1999 ήταν η πρώτη φορά που οι Πειραιώτες κατόρθωσαν να περάσουν την φάση των ομίλων ως πρώτοι και μάλιστα τότε να φτάσουν κατευθείαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πέτυχε τρεις εντός έδρας νίκες με Πόρτο (2-1), Κροάσια Ζάγκρεμπ (2-0) και Άγιαξ (1-0) ενώ εκτός έδρας πήρε ισοπαλίες σε Πόρτο (2-2) και Κροάσια (1-1) ενώ έχασε στο Άμστερνταμ με 2-0.

Στα προημιτελικά έχασε στο πρώτο ματς με 2-1 από την Γιουβέντους στην Ιταλία ενώ έμεινε στο 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έτσι αποκλείστηκε για ένα γκολ.

Φάση των «16» Champions League (2009-2010)

Η επόμενη φορά ήρθε εννέα χρόνια αργότερα όταν τερμάτισε δεύτερος στον όμιλο πίσω από την Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε ο Ολυμπιακός κέρδισε δύο φορές την Βέρντερ Βρέμης με 3-0 εντός και 3-1 εκτός ενώ άλωσε και την Ρώμη επικρατώντας με 2-1 της Λάτσιο. Πήρε μία ισοπαλία εντός με τους Ρωμαίους, άλλη μία στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την Ρεάλ Μαδρίτης ενώ έχασε μονάχα μέσα στην Μαδρίτη με 4-2.

Στους «16» της διοργάνωσης ο Ολυμπιακός έμεινε 0-0 στην έδρα του με την Τσέλσι ενώ στο Λονδίνο ηττήθηκαν με 3-0.

Μένουμε στην πρώτη δεκαετια του 21ου αιώνα όπου ο Ολυμπιακός τα καταφέρνει ξανά. Τερματίζει ξανά δεύτερος, αυτή τη φορά πίσω από Άρσεναλ και μπροστά από Σταντάρ Λιέγης και Άλκμααρ. Τρεις νίκες εντός έδρας και μία ισοπαλία εκτός κόντρα στην Άλκμααρ έβαλαν στο σακούλι του 10 βαθμούς, που ήταν αρκετοί για την δεύτερη θέση. Γνώρισε βέβαια και δύο ήττες εκτός από Σταντάρ με 2-0 και Αρσέναλ με 2-0.

Στους «16» της διοργάνωσης συνάντησε την Μπορντό. Εκεί ηττήθηκε στο πρώτο ματς στο «Γ. ΚαραΪσκάκης» με 1-0 ενώ στην ρεβάνς της Γαλλίας έχασε ξανά με 2-1 γνωρίζοντας έτσι τον αποκλεισμό.

Φάση των «16» Champions League (2013-2014)

Τελευταία φορά που οι Πειραιώτες έφτασαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης πριν τον αποψινό θρίαμβο του Άμστερνταμ ήταν τη σεζόν 2013-2014. Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν δεύτεροι πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε ισοβαθμία με την τρίτη Μπενφίκα, με τους δυό τους να έχουν από δέκα βαθμούς, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Πέτυχε τρεις νίκες, δύο με Άντερλεχτ (3-1 και 0-3) και μία Μπενφίκα (1-0) εντός ενώ πήρε και μία ισοπαλία στην έδρα των «αετών». Γνώρισε βέβαια και δύο ήττες από την Παρί, μία εντός με 1-4 και μία εκτός με 2-1.

Στους «16» συνάντησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους» έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην πρόκριση από ένα ζευγάρι νοκ άουτ αγώνων στην διοργάνωση αυτή. Κέρδισε με 2-0 στην έδρα του με τα γκολ των Τσόρι και Κάμπελ, όμως έχασε με 3-0 στο «Ολντ Τράφορντ» μετά από τρομερή εμφάνιση και χατ τρικ του Φαν Πέρσι.