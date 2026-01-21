Μπαρτσελόνα: Το περίεργο γκολ που δέχτηκε από τη Σλάβια Πράγας
Η Σλάβια Πράγας κατόρθωσε να αιφνιδιάσει την Μπαρτσελόνα και να προηγηθεί στο δέκατο μόλις λεπτό της αναμέτρησης στην Τσεχία, με ένα από τα πιο παράξενα γκολ που έχουμε δει! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Χόλες έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Κουσέι... κουτρουβαλιάστηκε στα μαρκαρίσματα με τον Ντε Γιονγκ και κατέληξε μέσα στο τέρμα μαζί με την μπάλα, ανοίγοντας με αυτόν τον περίεργο τρόπο το σκορ...
