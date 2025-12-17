Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και αρχηγός της Πορτογαλίας, δεν ψήφισε στα βραβεία της FIFA «The Best», με έναν άλλον παίκτη της εθνικής να παίρνει την θέση του.

Το βράδυ της Τρίτης (16/12) πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του βραβείου της FIFA «The Best», με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου να αναδεικνύει ως καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς τον εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και κάτοχο της Χρυσής Μπάλας 2025, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Όπως είναι λογικό τα βραβεία τα σάρωσε ο παριζιάνικος σύλλογος, με τον Καταλανό τεχνικό Λουίς Ενρίκε να ψηφίζεται ως προπονητής της χρονιάς, ενώ έξι ποδοσφαιριστές του βρέθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα. Ο λόγος για τους Ντοναρούμα, Χακίμι, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια και φυσικά Ντεμπελέ.

Στα βραβεία αυτά ψηφίζουν συνήθως οι αρχηγοί και οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των εθνικών ομάδων, καθώς και ορισμένοι φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, με την φετινή διαδικασία όμως να έχει μία ηχηρή απουσία, εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας «αποκλείστηκε» από την ψηφοφορία για τεχνικούς λόγους και αυτό έχει να κάνει ότι, τουλάχιστον, πέρσι ο επίσημος αρχηγός της ομάδας υπήρξε ο μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα και όχι ο «CR7». Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι λοιπόν έδωσε την ψήφο τους στους Βιτίνια, Νούνο Μέντες και Ντεμπελέ.

Η κίνηση αυτή του 40χρόνου επιθετικού πάντως, το να δώσει δηλαδή το περιβραχιόνιο στον Σίλβα, δείχνει πως σιγά σιγά η Πορτογαλία εισέρχεται σε μία νέα εποχή, σε εκείνη που δεν θα είναι ενεργό μέλος της πια ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που φτάνει αισίως στην δύση της καριέρας του.