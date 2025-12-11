Ετσι προσπερνάμε από εφέτος την Τσεχία!

Ο Ανδρέας Δημάτος κάνει την προσομοίωση για τους δέκα αγώνες των ελληνικών ομάδων στη League Phase και τα ζητούμενα για το θαύμα του Τop-10 με τρελό φίνις και πρόκριση Ολυμπιακού.

Mπορεί η χώρα μας να ξεπεράσει από φέτος την Τσεχία, να βρεθεί στο top 10 του UEFA ranking και ο πρωταθλητής Ελλάδας 2027 να έχει απευθείας εγγυημένη θέση στη League Phase του Champions League;

Αλλωστε αυτή είναι η μοναδική αλλά άκρως σημαντική διαφορά σε σχέση με την 11η και τη 12η θέση στη βαθμολογία της UEFA, τις οποίες έχουμε καταφέρει να… καπαρώσουμε την τελευταία διετία, αλλά και με μελλοντική προοπτική!



Θεωρητικά μπορούμε να τα καταφέρουμε από εφέτος, παρά τη σημαντική διαφορά των 2,600 βαθμών που εξακολουθεί να μας χωρίζει από τους δέκατους Τσέχους, διαφορά που έχει μειωθεί κατά 700 πόντους από το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής σεζόν…

Πρακτικά η διαφορά αυτή σημαίνει ότι η Τσεχία είναι μπροστά από τη χώρα μας κατά λίγο παραπάνω από πέντε ευρωπαϊκές νίκες με τις δύο χώρες να μετέχουν με τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις…



Παίζοντας με τα μαθηματικά, τους συντελεστές και το πρόγραμμα και κάνοντας τη δική μας προσομοίωση θα απαιτηθεί μεγάλη υπέρβαση και τρελό φίνις από τις ομάδες μας στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για να ολοκληρωθεί η League Phase σε Champions και Europa League και στις δύο του Conference.

Τρελό φίνις με 6-7 νίκες σε 10 ματς!

Η υπέρβαση αυτή συνίσταται στα εξής:

Πρόκριση του Ολυμπιακού στο Champions League στην 23η ή 24η θέση και ει δυνατόν με δύο ακόμα νίκες επί της Λεβερκούζεν και του Αγιαξ που του δίνουν σίγουρη πρόκριση

Μία από τις δύο ομάδες μας στο Europa, κάτι που έγινε πέρυσι με τον Ολυμπιακό, να προλάβει το top-8 και η δεύτερη να προκριθεί στο top-16

Ας πάρουμε τυχαία τον Παναθηναϊκό λόγω καλύτερης τωρινής θέσης και ευνοϊκότερου προγράμματος πάντα σε θεωρητικό επίπεδο. Για το top-8 θα χρειαστεί δεδομένα επτά βαθμούς, κάτι με απλά μαθηματικά απαιτεί δύο νίκες και μία ισοπαλία στα εναπομείναντα ματς που έχει να δώσει, σήμερα με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ (αυτή η νίκη κρίνεται επιβεβλημένη) και μετά με Φερεντσβάρος εκτός και Ρόμα εντός

Για το top-16 του ΠΑΟΚ μπορεί να του είναι αρκετή (και αυτή υπολογίζουμε) μία νίκη σήμερα με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και μετά μόλις μία ισοπαλία εντός με την Μπέτις ή εκτός με τη Λιόν. Ο,τι καλύτερο ευπρόσδεκτο…

Τοp-8 και για την ΑΕΚ στο Conference, που για να είναι σίγουρο θα απαιτηθεί νίκη σήμερα με την Σάμσουνσπορ αλλά και με την Κραϊόβα την τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ έχει ελπίδες για το top-8 στους 11 πόντους (νίκη και ισοπαλία στα δύο τελευταία ματς), αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη.



Τι θα κάνουν οι Τσέχοι

Την ίδια ώρα βεβαίως δεν θα παίζουμε μόνοι μας, αλλά θα αγωνίζονται ταυτόχρονα και οι τέσσερις ομάδες της Τσεχίας (9 ματς ακόμα έναντι των 10 «ελληνικών»)…

Ποια λογικά αποτελέσματα μπαίνουν στη… δική μας προσομοίωση;

Αποκλεισμός της Σλάβια Πράγας από το Champions League με μηδέν έως ένα βαθμό στα δύο ματς που της απομένουν με Μπαρτσελόνα εντός έδρας και Πάφο στην Κύπρο.

Πρόκριση για τη Βικτόρια Πλζεν στο Europa, αλλά στο 17-24 με δύο ήττες από Παναθηναϊκό εκτός και Πόρτο εντός και εκτός έδρας νίκη στο φινάλε επί της Βασιλείας για να μην την… αδικούμε!

Στο Conference League η Σπάρτα Πράγας υπολογίζεται βάσει λογικής να κάνει το 2/2 με Κραϊόβα και Αμπερντίν και να τερματίσει κάπου στην 5η θέση

Η Σίγκμα Ολομουτς υπολογίζεται για νίκη με τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και να χάσει από τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία. Και η Σίγμα θα προκριθεί, αλλά κάπου 15η με 16η…

Το ταμείο της League Phase

Σύμφωνα με την παραπάνω προσομοίωση και μέχρι την ολοκλήρωση των πλέι οφ στον ελληνικό συντελεστή θα προστεθούν 15 με 16,000 βαθμοί από τα αποτελέσματα και 9-10,000 από τα βαθμολογικά μπόνους θέσεων των ομάδων μας. Σύνολο στους 25,000 βαθμούς δια του πέντε, 5,000 πόντοι συν στον μέχρι σήμερα συντελεστή για αυτή τη σεζόν που ανέβηκε στους 7,500 βαθμούς με την προχθεσινή νίκη του Ολυμπιακού.



Αντίστοιχα η Τσεχία έχει ακόμα να προσθέσει 9-10,000 βαθμούς από τα αποτελέσματα των ομάδων της και κοντά στους 6,500 βαθμούς από τα βαθμολογικά μπόνους της Πλζεν, της Σπάρτα και της Σίγκμα Ολομουτς. Σύνολο περίπου στους 16,000 βαθμούς, δια του πέντε, 3,200 πόντοι να προστίθενται στον δικό της συντελεστή.

Όλα αυτά πολύ απλά θα σημαίνουν ότι στις νοκ άουτ φάσεις της εφετινής σεζόν αρχής γενομένης από τον προσεχή Φεβρουάριο η Τσεχία θα μπει με συντελεστή στους 47,500 βαθμούς με τρεις ομάδες και η Ελλάδα περίπου στους 46,700, αλλά με τέσσερις ομάδες και μια διαφορά στις δυο νίκες, απόλυτα ανοιχτή υπόθεση μέχρι το φινάλε, χωρίς να απαιτηθεί κάποια περαιτέρω υπέρβαση, όπως η κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια…

Υπάρχει και η Πολωνία

Στην προσομοίωση δεν μπορεί παρά να μπει και η παράμετρος Πολωνία που μας απειλεί από τη 12η θέση και οι ομάδες της έχουν ακόμα να δώσουν οχτώ ματς στο Conference.

Στον υπολογισμό μπαίνουν:

-Δύο ήττες για τη Γιαγκελόνια, που έχει να παίξει με τη Ράγιο Βαγιεκάνο εντός και την Αλκμααρ εκτός

-Δύο νίκες για τη Λέγκια που έχει να παίξει εκτός με τη Νόα και εντός με τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

-Εντός έδρας ήττα για τη Λεχ Πόζναν από τη Μάιντς και ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική με τη Σίγκμα Ολομουτς

-Νίκη για τη Ρακόφ με τη Ζρίνσκι και ισοπαλία στην Κύπρο με την Ομόνοια.

Με τα παραπάνω αποτελέσματα και τα μπόνους τελικής κατάταξης η Πολωνία συγκεντρώνει 12,000 βαθμούς συνολικά που όμως διαιρούνται δια του τέσσερα. Με 3,000 βαθμούς διατηρείται η τωρινή διαφορά των περίπου 1,500 βαθμών από τη χώρα μας και η μάχη θα κορυφωθεί στα νοκ άουτ του Conference με τους Πολωνούς να υπολογίζεται ότι διατηρούν και τους τέσσερις εκπροσώπους τους με τους οποίους ξεκίνησαν την εφετινή ευρωπαϊκή σεζόν στην οποία εξακολουθούν να διατηρούν την 5η καλύτερη συγκομιδή βαθμών στο σύνολο των 55 χωρών!

Όλα αυτά βεβαίως αποτελούν σχέδια επί χάρτου.

Επί χόρτου μένει να δούμε τι θα συμβεί στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Champions League τον Φεβρουάριο για Ολυμπιακό και Σλάβια Πράγας, στις τρεις που απομένουν για το Europa και να πάρουμε μία πρώτη γεύση επαλήθευσης ή διάψευσης αυτή και την ερχόμενη Πέμπτη με την ολοκλήρωση της League Phase του Conference League.