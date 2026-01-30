Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις των Champions League και Europa League.

Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τις επόμενες ευρωπαϊκές τους... μάχες. Αυτές σε Champions League (για τους Πειραιώτες) αλλά και στην διοργάνωση του Europa League για τις άλλες 2 ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δηλαδή.

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού

18.02: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22.00)

24.02: Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός (22.00)

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού

19.02: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22.00)

26.02: Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός (19.45)

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ