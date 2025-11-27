Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ παρέα με τη Stoiximan αναλύει τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Ολυμπιακός ήταν Λιοντάρι απέναντι στη Βασίλισσα. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκαν αντάξια του ραντεβού που είχαν δώσει στα «αστέρια» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την υπερομάδα-πολυνίκη του Champions League, γνωρίζοντας, όμως, στο τέλος την ήττα με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και θέαμα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πιστοποίησε την τρομακτική της ποιότητα. Κι ο παγκόσμιος σταρ που λέγεται Κιλιάν Μπαπέ, τη δική του ικανότητα να σκοράρει όπου, όποτε και όπως θέλει.

Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ μαζί με την Stoiximan, αναλύει με αριθμούς την παράσταση που έδωσε στο Φάληρο ο Γάλλος σούπερ σταρ, ο οποίος σκόραρε και τα 4 γκολ των Μερένγκες και έπιασε μέγιστη ταχύτητα ανώτερη από ένα ηλεκτρικό πατίνι!