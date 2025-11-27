Μπαπέ: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός ήταν Λιοντάρι απέναντι στη Βασίλισσα. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκαν αντάξια του ραντεβού που είχαν δώσει στα «αστέρια» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την υπερομάδα-πολυνίκη του Champions League, γνωρίζοντας, όμως, στο τέλος την ήττα με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και θέαμα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πιστοποίησε την τρομακτική της ποιότητα. Κι ο παγκόσμιος σταρ που λέγεται Κιλιάν Μπαπέ, τη δική του ικανότητα να σκοράρει όπου, όποτε και όπως θέλει.
Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ μαζί με την Stoiximan, αναλύει με αριθμούς την παράσταση που έδωσε στο Φάληρο ο Γάλλος σούπερ σταρ, ο οποίος σκόραρε και τα 4 γκολ των Μερένγκες και έπιασε μέγιστη ταχύτητα ανώτερη από ένα ηλεκτρικό πατίνι!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τσικίνιο στο Gazzetta «Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να νικήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης»
- Galacticos LIVE: Ο Ολυμπιακός έβαλε στα σχοινιά τη Ρεάλ - Στη μάχη ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
- «Η Ρεάλ έπαιξε με τα... δεύτερα»: Η συνολική ιλιγγιώδης χρηματιστηριακή αξία των παικτών της «Βασίλισσας» που πάτησαν το χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης»