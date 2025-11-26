Ο Ισπανός προπονητής δύσκολα θα κάνει κάτι που θα προξενήσει την έκπληξη των Μαδριλένων σε επίπεδο προσώπων για το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως επί το πλείστον από πλευράς δοκιμών κάνει πιο ουσιαστικές και δείχνει περισσότερα πράγματα όταν ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας αγώνες. Ασχέτως αυτού του στοιχείου ο Βάσκος τεχνικός με βάση τις εκτιμήσεις και την πληροφόρηση που υπάρχει δεν αναμένεται να προχωρήσει σε κίνηση - έκπληξη ή γενικά να έχει εκπλήξεις για τη Ρεάλ ως προς το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών για αυτόν τον σπουδαίο εντός έδρας αγώνα τους.

Το Νο1 φαβορί για το come back του στην 11άδα είναι ο Γκαρθία ενώ υποψήφιος για το βασικό σχήμα είναι και ο Μουζακίτης. Είναι σαφές εξάλλου ότι στην ιεραρχία των χαφ για τον Βάσκο τεχνικό ο έμπειρος Γκαρθία είναι οι Νο1.

Συνεπώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο η πιθανή 11άδα των Ερυθρόλευκων για τη Ρεάλ και τον αγώνα της Τετάρτης θα είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Γκαρθία (ή Μουζακίτη), Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Στα... φτερά της επίθεσης οι Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς και φορ ο Ελ Καμπί.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο

Μεσοεπιθετικοί: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι