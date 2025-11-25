Με διακριτική ασφάλεια, αλλά χωρίς ακραία μέτρα, το ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού προετοιμάζεται για να υποδεχθεί την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης! Το Gazzetta βρίσκεται εκεί...

Η «Βασίλισσα της Ευρώπης» αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (22.00μμ) στο γήπεδο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό κι όπως ήταν αναμενόμενο έχει σημάνει... συναγερμός στο ξενοδοχείο που θα είναι η βάση των Μαδριλένων για το επόμενο 24ωρο. Η αποστολή της Ρεάλ θα καταλύσει σε γνωστό ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού, το οποίο από νωρίς έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τους... υψηλούς πελάτες του. Μπάρες ασφαλείας, αλλά και διακριτική παρουσία ανθρώπων της Ρεάλ από νωρίς βρίσκονται στο ξενοδοχείο, ενώ έχουν... χτενίσει και τους γύρω χώρους. Προφανώς και τα μέτρα θα αυξηθούν λίγο μετά τις 6.30μμ όταν και το πούλμαν που θα μεταφέρει τον Μπαπέ, τον Βινίσιους και την παρέα τους θα φτάσουν στο ξενοδοχείο, όπου ήδη κάποιοι που θέλουν να δουν τα παγκόσμια αστέρια από κοντά, έπιασαν... θέσεις!

Μάλιστα επειδή το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, ήδη οι άνθρωποι του ξενοδοχείου φρόντισαν με άψογο τρόπο να φτιάξουν και ειδικό χώρο γαι τους εκπροσώπους του τύπου ώστε να κάνουν σωστά την δουλειά τους.



