Τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης, εξαιτίας μιας ίωσης ο Τιμπό Κουρτουά και όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό.

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που όπως όλα δείχνουν θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για τον αγώνα της League Phase του Champions League εναντίον του Ολυμπιακού, χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, καθώς ο Βέλγος κίπερ ταλαιπωρείται από ίωση.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», ο Κουρτουά έχει γαστρεντερίτιδα και δεν προπονήθηκε σήμερα και εκτός απροόπτου δεν θα βρίσκεται και στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα της Τετάρτης.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Thibaut Courtois is suffering from gastroenteritis and did not train with the Real Madrid group today, as per COPE.



He will most likely not travel with the team for the match against Olympiacos.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να γνωστοποιηθεί σήμερα (25/11) μέσα στην ημέρα, ενώ το δημοσίευμα τονίζει ότι η κατάσταση του Βέλγου πορτιέρε θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ώρες, με τους ανθρώπους του συλλόγου να είναι διατεθειμένοι να περιμένουν μέχρι τη τελευταία στιγμή για να τον έχουν διαθέσιμο.

Σε περίπτωση που τελικά ο 33χρόνος τερματοφύλακας δεν αγωνιστεί, την θέση του κάτω από τα γκολπόστ θα πάρει ο Ουκρανός Αντρέι Λούνιν, ο οποίος την φετινή σεζόν δεν έχει καταγράψει καμία επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα των «μερένχες».