Στην Αστάνα θα διεξαχθεί οριστικά το παιχνίδι μεταξύ της Καϊράτ Αλμάτι και του Ολυμπιακού για το Champions League.

Με επίσημη ενημέρωσή της, η UEFA γνωστοποίησε πως το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου στις 17:30, θα διεξαχθεί οριστικά στην Αστάνα.

Η ομάδα από το Καζακστάν είχε κάνει αίτημα να αλλάξει έδρα λόγω των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούσαν εκεί την ημέρα του αγώνα. Πρότειναν έτσι να γίνει το ματς στην Astana Arena η οποία διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή και έχει χωρητικότητα 30.000 θεατών.

Το αίτημα έγινε δεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ως εκ τούτου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει λίγο πιο... εύκολο ταξίδι στο Καζακστάν, σε μια αναμέτρηση που ενδεχομένως να έχει μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή συνέχεια των Πειραιωτών.