Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ γράφει για τον Ολυμπιακό πριν την Αϊντχόφεν και τον Ολυμπιακό μετά την άδικη και απρόσμενη ισοπαλία με τους Ολλανδούς στο Καραϊσκάκης.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αν παίζει και στην Ελλάδα στις εντάσεις και στις ταχύτητες που έχει στα ματς του Champions League (στα κρίσιμα ματς), τότε πολύ δύσκολα μπορεί να εκτροχιαστεί από την πορεία του προς το 49ο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πειραιά, έχει σαφώς πολλά καλά στον τρόπο λειτουργίας της μέσα στον αγώνα, υπάρχουν σαφώς και κομμάτια που χρήζουν βελτίωσης. Πρώτος ο Μεντιλίμπαρ το ξέρει αυτό καλύτερα από τον καθένα.

Κι ο κόσμος της ομάδας μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στον Βάσκο όσο μετά από κάποια κακιά εμφάνιση, ο ίδιος ο προπονητής θα βγει να μιλήσει για τα άσχημα όσο πιο σκληρά μπορεί. Αυτή η ειλικρίνεια κι αυτή η αυτοκρίτη. Η αποστροφή από το να κουκουλώσει το ό,τι δεν πήγε καλά, θα αποτελεί τον οδηγό των ερυθρόλευκων για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για παράδειγμα, στο ματς με την Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει μια ομάδα με 35 γκολ σε 11 ματς στο ολλανδικό πρωτάθλημα φέτος να βραχυκυκλώσει. Να μην μπορεί να βγάλει φάση. Δέχτηκε, όμως, σε μια αναποδιά ένα γκολ στις καθυστερήσεις κι έκαναν καπνό οι τρεις βαθμοί.

Τι δεν πήγε καλά για μια ομάδα που άφησε τα πνευμόνια της στο γήπεδο; Σε κάποιες φάσεις θα χρειαζόταν καλύτερη συνεργασία και περισσότερη ομαδικότητα.

Ολυμπιακός: Μια ομάδα που αφήνει τα πνευμόνια της στο χορτάρι

Από εκεί και πέρα, οι ερυθρόλευκοι έχουν παίξει με την Αρσεναλ, όπου μέχρι και τις καθυστερήσεις το ματς μέσα στο Emirates ήταν στο 1-0. Και εκεί η ομάδα του Πειραιά πήρε 9. Όχι 10 με τόνο λόγω του αποτελέσματος, αλλά ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει ότι μόνο εύκολο δεν είναι να έχει τόση ένταση για τόσο διάστημα μέσα στον αγώνα απέναντι σε μια διεκδικήτρια του αγγλικού πρωταθλήματος.

Στη Βαρκελώνη, πρέπει να μιλήσουμε για δύο διαφορετικά ματς. Ενα ως την άδικη αποβολή του Εσε και ένα μετά απ' αυτήν. Ο Ολυμπιακός ως εκείνο το σημείο είχε την Μπαρτσελόνα στο 2-1... Αυτό από μόνο του τα «λέει» όλα.

Και φυσικά, θα κλείσουμε με το πώς ξεκίνησαν οι νταμπλούχοι Ελλάδας την πορεία τους στο Champions League. «Χ» με την Πάφο των 10 παικτών μέσα στο Φάληρο. Αυτό κι αν πόνεσε.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη (ΑΕΚ εντός), μία ισοπαλία (Παναθηναϊκό εκτός) και μία ήττα (ΠΑΟΚ εκτός).

Στη Λεωφόρο έβγαλε χαρακτήρα, αναδείχτηκαν οι προσωπικότητες που διαθέτει στο ρόστερ του και στο τέλος ο Ελ Καμπί δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να πανηγυρίσει.

Στην Τούμπα, μετά το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, η ομάδα... κατέβασε διακόπτη και ηττήθηκε από ατομικά λάθη (η ανατροπή ξεκίνησε από το γλίστρημα του Ορτέγα).

Μπορεί να κάνει τα λάθη του να μην τον επηρεάζουν;

Αν απομονώσουμε τα περισσότερα ματς, θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τα λάθη που κάνει και μάλιστα ακριβα. Θα μου πείτε το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει τη δυνατότητα να κάνει ακόμα κι αυτά τα λάθη να μην είναι ικανά να του στερήσουν το αποτέλεσμα.

Αυτήν την ισορροπία πρέπει να βρει και πάλι η ομάδα στα μεγάλα ματς. Κι αυτό φυσικά είναι το ένα συστατικό το οποίο θα δώσει το κάτι παραπάνω στα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ. Μέσα από τη συγκέντρωση και την πνευματική ετοιμότητα θα έρθουν και τα υπόλοιπα ενόψει της πολύ - πολύ δύσκολης συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο για δάκρυα. Μόνο για αυτοκριτική, σκληρή δουλειά και φυσικά να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με νίκη μέσα στην Κηφισιά, αποφεύγοντας την όποια μπανανόφλουδα σκοπεύει να του στρώσει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.