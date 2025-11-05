Θλίψη στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας: Έφυγε από τη ζωή ο Έμεριχ Γένεϊ!

Άρτεμις Κλεφτάκη
emerich_jenei

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο Έμεριχ Γένεϊ, ο Ρουμάνος προπονητής που οδήγησε την Στεάουα Βουκουρεστίου στην κορυφή της Ευρώπης το 1986. Είχε περάσει και από τον Πανιώνιο το 1995.

Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του Έμεριχ Γένεϊ στα 88 του χρόνια. Ο Γένεϊ ήταν Ρουμάνος προπονητής, υπό τις οδηγίες του οποίου η Στεάουα Βουκουρεστίου κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1986.

Ο Γένεϊ είχε περάσει και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Πανιωνίου το 1995, μένοντας στον πάγκο του για δέκα μήνες και συνολικά 29 παιχνίδια. Πίσω του άφησε μεγάλη κληρονομιά, ως ένας από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Εκτός από το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1986, στον θρυλικό τελικό με την Μπαρτσελόνα και τις τέσσερις επεμβάσεις του Ντουκαντάμ στη διαδικασία των πέναλτι (που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο) είχε κατακτήσει έξι πρωταθλήματα και τρία κύπελλα με την Στεάουα, την ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, οδήγησε τη χώρα του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990 επαναφέροντάς την στο κορυφαίο επίπεδο έχοντας «φτιάξει» μία φοβερή ομάδα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

