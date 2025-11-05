Θλίψη στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας: Έφυγε από τη ζωή ο Έμεριχ Γένεϊ!
Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του Έμεριχ Γένεϊ στα 88 του χρόνια. Ο Γένεϊ ήταν Ρουμάνος προπονητής, υπό τις οδηγίες του οποίου η Στεάουα Βουκουρεστίου κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1986.
Ο Γένεϊ είχε περάσει και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Πανιωνίου το 1995, μένοντας στον πάγκο του για δέκα μήνες και συνολικά 29 παιχνίδια. Πίσω του άφησε μεγάλη κληρονομιά, ως ένας από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Εκτός από το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1986, στον θρυλικό τελικό με την Μπαρτσελόνα και τις τέσσερις επεμβάσεις του Ντουκαντάμ στη διαδικασία των πέναλτι (που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο) είχε κατακτήσει έξι πρωταθλήματα και τρία κύπελλα με την Στεάουα, την ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.
Ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, οδήγησε τη χώρα του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990 επαναφέροντάς την στο κορυφαίο επίπεδο έχοντας «φτιάξει» μία φοβερή ομάδα.
Aducem un omagiu fostului mare jucător și antrenor român, Emerich Ienei, care s-a stins din viață la 88 de ani.— Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) November 5, 2025
Nea Imi rămâne un gentleman al sportului Rege, cel care a condus Steaua spre gloria Cupei Campionilor Europeni din 1986.
A lăsat în urma sa o moștenire de neuitat, un… pic.twitter.com/caIoq2LR3x
