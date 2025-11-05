Ο Ολυμπιακός αρκέστηκε στην ισοπαλία με την Αϊντχόφεν σε ένα παιχνίδι που το 1-1 ήρθε στο τέλος και με σκληρό τρόπο. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός είχε απέναντι στους Ολλανδούς μία βραδιά όπου θα μπορούσε να είχε τελειώσει τον αγώνα και μάλιστα από αρκετά νωρίς με ένα 2-0 αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αντ' αυτού βρέθηκε στο τέλος να ισοφαριστεί από μία φάση όπου κυρίως ο Ροντινέι λειτούργησε λανθασμένα και ο Τζολάκης βρήκε τη μπάλα αλλά το σουτ του Πέπι δεν το έβγαλε.

Είναι ξεκάθαρα ένα μεγάλο κρίμα για τον Ολυμπιακό κυρίως διότι για ένα σημαντικό σκέλος του αγώνα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και πιθανώς το κορυφαίο του φέτος στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά αρκέστηκε σε μία ισοπαλία που την πήρε μάλλον ανέλπιστα προς το τέλος με βάση την γενική εικόνα του αγώνα η PSV Αϊντχόφεν και περισσότερο τα κατάφερε με την επιμονή της.

Είναι από τους αγώνες που τον βλέπεις και σκέφτεσαι όχι έτσι και όχι στο τέλος. Να έχεις φτάσει έως εκεί και τα έχεις δώσει όλα και χάνεις έτσι αυτό το τρίποντο και μάλιστα να το έχεις κάνει αυτό με αντίπαλο μία πολύ καλή και άκρως επικίνδυνη ολλανδική ομάδα.

Αλλαγές που δεν βοήθησαν και όλα λάθος στο 93'...

Στο β' 45λεπτο ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός ήθελε βοήθειες από τον πάγκο του. Οι Ολλανδοί από την άλλη άλλαζαν το ένα πρόσωπο πίσω από τον άλλον και βρήκαν το γκολ από τον Πέπι που ήρθε από τον πάγκο.

Στο παιχνίδι μπήκαν ως αλλαγή τέσσερις παίκτες στο σύνολο, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν βοήθησαν ανάλογα στην ροή του αγώνα. Και ήρθε πρακτικά η τελευταία φάση όπου όλα πήγαν λάθος για τον Ολυμπιακό. Οι Ολλανδοί έγιναν κάτοχοι της μπάλας, ο Ροντινέι βρέθηκε και σε λάθος θέση και κάλυψε την οποιαδήποτε πιθανότητα οφσάιντ, ο Κοστίνια έκοψε πάνω σε αντίπαλο και ο γκολκίπερ των Ερυθρόλευκων δεν μπόρεσε να σταματήσει το σουτ του Πέπι αν και βρήκε τη μπάλα και ενώ μετά ο Τζολάκης ήταν ράκος για αυτό το 1-1.

Αυτή η βραδιά ενώ είχε όλη την προοπτική να κλείσει μαγικά και με έναν υπέροχο κόσμο έληξε άδοξα αγωνιστικά και με αυτό το σκληρό 1-1. Ο Ολυμπιακός ήθελε πάση θυσία αυτή τη νίκη. Δεν την απέσπασε και πλέον τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ποτέ.