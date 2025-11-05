Μπος: «Ήμασταν τυχεροί, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και άξιζε τη νίκη»

Ο τεχνικός της Αϊντχόφεν, Πέτερ Μπος μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο παραδέχθηκε πως η ομάδα του ήταν τυχερή που έφυγε με τον ένα βαθμό στο τέλος.

Στην κάμερα της Cosmote TV μίλησε μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό ο προπονητής της PSV Αϊντχόφεν, Πέτερ Μπος, ο οποίος παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και πως η ομάδα του ήταν τυχερή που γυρίζει με τον βαθμό της ισοπαλίας στην Ολλανδία.

«Ήμασταν τυχεροί, δεν δικαιούμασταν τον βαθμό. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, άξιζε τη νίκη, αλλά είμαι χαρούμενος με τον βαθμό στο τελευταίο λεπτό. Το πρόβλημα ήταν ότι όταν είχαμε την κατοχή, το παιχνίδι μας δεν ήταν καλό. Δεν αλλάζαμε γρήγορα την μπάλα σε ελεύθερους παίκτες. Η ανάπτυξη ήταν το πρόβλημα.

Η πίεση του Ολυμπιακού ψηλά ήταν ένα πρόβλημα, το άλλο ήταν ότι δεν παίξαμε το καλό ποδόσφαιρό μας. Το γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ, που ήταν οφσάιντ, είναι το ποδόσφαιρό μας», τόνισε.

Όσο για τον Πέπι που σκόραρε στο φινάλε, πρόσθεσε: «Αυτή είναι η ποιότητά και η ικανότητά του. Είχε έναν τραυματισμό που τον κράτησε έξι μήνες εκτός, αλλά επανέρχεται. Το δυνατό του σημείο είναι τα τελειώματά του».