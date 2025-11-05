Ζέλσον Μαρτίνς: «Πικρό το συναίσθημα, ίσως μας έλειψε η εμπειρία»
Μετά το 1-1 με την Αϊντχόφεν, ο σκόρερ του Ολυμπιακού, Ζέλσον Μαρτίνς μίλησε στην Cosmote TV.
«Πικρό το συναίσθημα. Αξίζαμε να κερδίσουμε, ήμασταν καλύτεροι. Είμαι στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος συνέχισε λέγοντας:
«Αυτό είναι το Champions League. Δεν ήταν εύκολο να βάλουμε δεύτερο γκολ. Προσπαθήσαμε, το επίπεδο είναι δύσκολο, ίσως μας έλειψε η εμπειρία».
Τέλος όσον αφορά το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πιάσει τους 10 ή 11 βαθμούς για να προκριθεί, υπογράμμισε: «Σίγουρα μπορούμε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά τα προετοιμάζουμε ξεχωριστά. Προσπαθούμε για το καλύτερο και παρότι το επίπεδο είναι αρκετά δύσκολο, θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε».
