Ζέλσον Μαρτίνς: «Πικρό το συναίσθημα, ίσως μας έλειψε η εμπειρία»

Ο σκόρερ του Ολυμπιακού στο 1-1 με την Αϊντχόφεν, Ζέλσον Μαρτίνς μετά το τέλος του ματς τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και θα έπρεπε να είχαν κερδίσει.

Μετά το 1-1 με την Αϊντχόφεν, ο σκόρερ του Ολυμπιακού, Ζέλσον Μαρτίνς μίλησε στην Cosmote TV.

«Πικρό το συναίσθημα. Αξίζαμε να κερδίσουμε, ήμασταν καλύτεροι. Είμαι στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος συνέχισε λέγοντας:

«Αυτό είναι το Champions League. Δεν ήταν εύκολο να βάλουμε δεύτερο γκολ. Προσπαθήσαμε, το επίπεδο είναι δύσκολο, ίσως μας έλειψε η εμπειρία».

Τέλος όσον αφορά το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πιάσει τους 10 ή 11 βαθμούς για να προκριθεί, υπογράμμισε: «Σίγουρα μπορούμε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά τα προετοιμάζουμε ξεχωριστά. Προσπαθούμε για το καλύτερο και παρότι το επίπεδο είναι αρκετά δύσκολο, θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε».