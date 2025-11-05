Μουζακίτης: «Μας πλήγωσε πάρα πολύ»

Ο μέσος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν δεν μπορούσε να κρύψει τη στενοχώρια του για τον τρόπο που οι ερυθρόλευκοι έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια του.

Ο Ολυμπιακός στο 93' δέχθηκε την ισοφάριση από την Αϊντχόφεν και έμεινε στο 1-1 στο Φάληρο.

Μετά το παιχνίδι, ο Χρήστος Μουζακίτης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV τόνισε πως ο Ολυμπιακός έκανε ένα αρκετά καλό ματς, αλλά μερικές φορές σε αυτό το επίπεδο αυτό δεν αρκεί.

«Κάναμε ένα αρκετά καλό ματς αλλά κάποιες φορές δεν είναι αρκετό σε αυτό το επίπεδο. Ένα στημένο, ένα λάθος, μπορεί να σε πληγώσει και μας πλήγωσε πάρα πολύ», τόνισε ο μέσος του Ολυμπιακού.

