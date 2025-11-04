Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της Κ19 του Ολυμπιακού με την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν στο Ρέντη, με 2-2.

«Αλύγιστη» η Κ19 του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αϊντχόφεν στο Ρέντη, όμως οι Πειραιώτες έβγαλαν αντίδραση, ισοφάρισαν με 2-2 και θα μπορούσαν να κάνουν άκομα και την αντατροπή.

Μόλις στο 3ο λεπτό η Αϊντχόφεν άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πένσο. Στο 31' οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους με διαγώνιο συρτό σουτ του Μπαχάτι.

Στο 40' Λιατσικούρας και Κολοκοτρώνης έκαναν το 1-2, ο πρώτος έκανε μια ντρίμπλα, γύρισε την μπάλα και ο Τουφάκης με σουτ μείωσε το σκορ. Στο 44ο λεπτό ο Αλαφάκης κέρδισε πέναλτι, ο Λιατσικούρας ανέλαβε την εκτέλεση αλλά απέκρουσε ο κίπερ των Ολλανδών.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 49ο λεπτό. Υπέροχο τακουνάκι του Φίλη, δυνατό διαγώνιο σουτ του Κολοκοτρώνη και η μπάλα πήγε στον ουρανό των διχτύων για το 2-2. Οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν μέχρι το φινάλε αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ανατροπής.