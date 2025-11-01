Η... απρόσμενη ήττα της Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία, τρεις στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, έφερε «ελπίδα» σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ όσον αφορά το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, αλλά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν το βλέμμα τους... ελαφρώς στραμμένο στη Νορβηγία. Και ο λόγος δεν είναι άλλος, από το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με το νέο format της διοργάνωσης.

Η Μπόντο Γκλιμτ, τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, ηττήθηκε με 3-1 από την Βαλερένγκα. Αποτέλεσμα με το οποίο έμεινε μεν πρώτη στη βαθμολογία και στο +2 από την δεύτερη Βίκινγκ που την καταδιώκει, αλλά έχοντας ένα ματς περισσότερο.

Πρακτικά, με βάση τους συντελεστές των ομάδων, εάν η Μπόντο Γκλιμτ κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της, ο Ολυμπιακός θα είναι μόνος που μπορεί να την κοντράρει για να την ξεπεράσει και να πάρει εκείνος την απευθείας συμμετοχή στο Champions League. Εάν όμως η Βίκινγκ προσπεράσει την Μπόντο και στεφθεί πρωταθλήτρια, τότε τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία των προκριματικών. Μένει να δούμε αρχικά τι θα συμβεί στις εναπομείνασες αγωνιστικές.

Θυμίζουμε ότι με το νέο format στο Champions League και την αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων, ένα από τα τέσσερα έξτρα εισιτήρια δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με τον καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA.