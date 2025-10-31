Στην πέμπτη της συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα έφτασε η πρωτοπόρος Αϊντχόφεν «συνθλίβοντας» με 5-2 την Φορτούνα Σιτάρντ, λίγες μέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (4/11).

Η Αϊντχόφεν οδηγεί απτόητη την κούρσα της Eredivisie! Η ομάδα του Πίτερ Μπος επικράτησε εύκολα στην έδρα της με 5-2 της Φορτούνα Σιτάρντ και έφτασε τις πέντε σερί νίκες που την κράτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (4/11, 22:00) δεν άφησε την αντίπαλό της να... ανασάνει στο πρώτο 45λεπτο, όταν στην ουσία «καθάρισε» το ματς.

Απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο μέρος η ομάδα του Μπος, έφτασε πολύ εύκολα σε ένα άνετο προβάδισμα. Στο 17' ο Σαϊμπάρι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, μετά την σέντρα του Μαν. Έντεκα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Ο... μονόλογος της Αϊντχόφεν συνεχίστηκε, όταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μαν με δύο υπέροχες προσποιήσεις «άδειασε» την άμυνα της Σιτάρντ στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπος έκανε αλλαγές στην αρχή του β' μέρους και η Αϊντχόφεν συντήρηση δυνάμεων δίνοντας την ευκαιρία στην αντίπαλό της να μειώσει σε 3-1 στο 68'. Το γκολ του Πέπι στο 82' μετά από υπέροχη αντεπίθεση της γηπεδούχου ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ, η Σιτάρντ μείωσε εκ νέου, προτού ο Τιλ διαμορφώσει στις καθυστερήσεις το τελικό 5-2.

Ενδεκάδα Αϊντχόφεν (Πίτερ Μπος, 4-2-3-1): Κόβαρ, Ντεστ, Σούτεν (61' Σιντιγιά), Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντινέ (46' Φλαμίνγκο), Μάριο Ζούνιορ (60' Πέπι), Βέερμαν, Μαν (77' Μπαϊρακτάρεβιτς), Πέρισιτς (61' Ντρίουεχ), Σαϊμπάρι, Τιλ