Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το δεύτερο γκολ του Ράσφορντ για το 6-1
Στο 79' η Μπαρτσελόνα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 6-1 επί του Ολυμπιακού με τον Ράσφορντ να σκοράρει ξανά.
Ο Ράσφορντ με δεύτερο προσωπικό γκολ στο 79' έγραψε το 6-1 για την Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Άγγλος επιθετικός κατέβασε την μπάλα και ψύχραιμα τελείωσε τη φάση στέλνοντας την μπάλα στη γωνία του Τζολάκη για το έκτο γκολ των «μπλαουγκράνα».
