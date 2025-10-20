Ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Βαρκελώνη, Νίκος Ράπτης, μεταφέρει με σχόλιό του σε video το κλίμα μια μέρα πριν το σπουδαίο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα!

Ένα 24ωρο πριν από το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός στο Μονζουίκ ο Νίκος Ράπτης, απεσταλμένος του Gazzetta στη Βαρκελώνη, μεταφέρει το κλίμα καθώς και όλα τα τελευταία νέα στο περιθώριο της προπόνησης των Ερυθρόλευκων. Δείτε το βίντεο πριν από το σημαντικό παιχνίδι των Πειραιωτών απέναντι στην ομάδα του Φλικ για τη League Phase του Champions League.