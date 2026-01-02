Το βράδυ του Σαββάτου (3/1, 22:00) έχουμε το πρώτο Καταλανικό ντέρμπι της χρονιάς και ένας ποδοσφαιριστής της Εσπανιόλ έβαλε... φυτίλι.

Το 2026 ξεκίνησε και η ομάδα του Χάνσι Φλικ που προπορεύεται στην βαθμολογία της La Liga (+4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης) έχει δύσκολο έργο με το «καλημέρα».

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Εσπανιόλ στο «μισητό» ντέρμπι της πόλης το βράδυ του Σαββάτου (3/1, 22:00) και θέλει να φύγει δίχως απώλειες από μια έδρα στην οποία παραδοσιακά συναντά άκρως επιθετικό κλίμα.

Φυσικά, πρόσωπο του αγώνα είναι ο Τζοάν Γκαρσία, με τον Ισπανό πορτιέρε να κάνει το δρομολόγιο προς το «Καμπ Νόου» το περασμένο καλοκαίρι, με τους φίλους της Εσπανιόλ να του ετοιμάζουν... special υποδοχή. Κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως θα υπάρχει έξτρα αστυνόμευση και έλεγχος πριν την είσοδο του κόσμου στο γήπεδο.

Ωστόσο, ο άσος των γηπεδούχων, Πέρε Μίλα φρόντισε να βάλει έξτρα... φυτιλιές στο ντέρμπι, καθώς εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική χιουμοριστική εκπομπή, είπε χαριτολογώντας πως θα «πατήσει» τον Λαμίν Γιαμάλ.

Το κοινό τον ρώτησε ποιον θα ήθελε να «διαλύσει» στο ματς, και ο 33χρονος εξτρέμ επέλεξε τον νεαρό winger των «μπλαουγκράνα», αστειευόμενος μετά πως τα πρωτοσέλιδα θα βάλουν αυτόν τον «πικάντικο» τίτλο.