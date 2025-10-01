Ολυμπιακός: «Κοκκίνισε» η πλατεία Πικαντίλι από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» (vid)
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο Έμιρεϊτς καθώς φιλοξενείται από την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League, με στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
«Κοκκινίζει» σιγά σιγά το Λονδίνο.
Αποστολή στο Λονδίνο: Δημήτρης Τομαράς #OlympiacosFC pic.twitter.com/2nOfrcTvft— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 1, 2025
Φυσικά, στο πλάι του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του θα είναι και οι φίλοι του Ολυμπιακού, καθώς περίπου 3.300 οπαδοί θα πάρουν θέση στο λονδρέζικο γήπεδο ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του.
Ο παλμός έχει αρχίσει από νωρίς. Συγκεκριμένα σχεδόν πέντε ώρες πριν την πρώτη σέντρα, αρκετοί φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» βρέθηκαν στην πλατεία Πικαντίλι του Λονδίνου και... κοκκίνησαν το σημείο με συνθήματα λίγο πριν αναχωρήσουν για το Έμιρεϊτς.
