Ο Ολυμπιακός αναχωρεί το πρωί της Τρίτης για το Λονδίνο όπου την Τετάρτη θα δοκιμαστεί για τα καλά απέναντι στην δυνατή Άρσεναλ. Ποια τα δύο σενάρια της 11άδας.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ έχει κυρίως να περιμένει να δει εάν ο Ροντινέι θα είναι στο 100% και το κατά πόσον ο Σιπιόνι θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για την Άρσεναλ. Ο Αργεντίνος δείχνει πάντως να έχει αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στους εκλεκτούς του Ολυμπιακού και ενώ ο Βάσκος θα ανακοινώσει αποστολή ανήμερα της αναχώρησης της ομάδας για το Λονδίνο, δηλαδή το πρωί της Τρίτης.

Εάν επιχειρήσουμε να μπούμε στο μυαλό του Βάσκου προπονητή ως προς τα πλάνα του για το Άρσεναλ - Ολυμπιακός - λίγες ώρες πριν το ταξίδι των Ερυθρόλευκων στο Λονδίνο - οι βασικές εκδοχές είναι δύο. Η μία η ομάδα να πορευθεί με το κλασικό της σχήμα, ήτοι στο 4-2-3-1 και τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί και η άλλη να επικρατήσει σε επίπεδο τελικής απόφασης το 4-3-3.

Εάν πάμε στην πρώτη επιλογή οι δύο χαφ που θα έχουν τον πρώτο λόγο θα είναι οι Γκαρθία - Έσε και ο Τσικίνιο μπροστά τους και ενώ ξεκάθαρα ο Μουζακίτης διεκδικεί θέση βασικού. Εάν επιλεγεί το 4-3-3 τότε η τριάδα των Γκαρθία - Έσε - Μουζακίτη θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο.

Τώρα ως προς την άμυνα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και οι Ορτέγα, Πιρόλα και Ρέτσος είναι τα φαβορί. Δεξιά εάν δεν είναι στο 100% ο Ροντινέι θα επιλεγεί ο Κοστίνια. Τώρα αφήνοντας το κέντρο στο οποίο αναφερθήκαμε πιο πάνω εάν ο Βάσκος τεχνικός διαλέξει το 4-2-3-1 τότε ο Τσικίνιο μαζί με τον Ποντένσε και έναν εκ των Ζέλσον ή Στρεφέτσα θα πλαισιώσουν τον Ελ Καμπί. Στο 4-3-3 από την άλλη θα είναι πιθανό να δούμε τους Τσικίνιο - Ποντένσε στα άκρα.