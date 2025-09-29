Ολυμπιακός: Ορίστηκε ο διαιτητής για τον αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο
Ο 36χρόνος Γάλλος διαιτητής, Φρανσουά Λετεσιέ, θα σφυρίξει τη Τετάρτη (01/10) στο «Emirates» την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ. Ο ελίτ διαιτητής που είχε διευθύνει τον τελικό του UEFA Super Cup 2023 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Μάντσεστερ Σίτι - Σεβίλλη 1-1 (5-4 πεν.)), ορίστηκε από την UEFA στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο Γάλλος ρέφερι είναι γνώριμος από τα μέρης μας, καθώς εκτός από τον τελικό στο Καραϊσκάκης έχει διευθύνει επίσης το Άντβερπ - ΆΕΚ για τα play-offs του Champions League 2023 (1-0), το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (3-1) τον Απρίλιο του 2023 αλλά και το Κόσοβο - Ελλάδα (1-1) τον Σεπτέμβριο του 2021.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεχντί Ραμουνί ενώ 4ος θα είναι ο Ερίκ Βατελιέ. Στο VAR ορίστηκε ο Γερμανός Σόρεν Στόρκς και βοηθός του ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.
