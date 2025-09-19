Ο Ολλανδός στόπερ της Πάφου που ήταν βασικός στο 0-0 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό ήταν μέσα στην τοπ 11άδα της εβδομάδας ως προς το Champions League.

Ο σέντερ μπακ από την Ολλανδία ήταν βασικός με την Πάφο απέναντι στον Ολυμπιακό και το 0-0 της περασμένης Τετάρτης στην πρεμιέρα της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για φέτος. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την UEFA ο Λούκασεν ήταν στην κορυφαία 11άδα της εβδομάδας για το Champions League.