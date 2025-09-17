Ολυμπιακός: Ο αριθμός των διαδοχικών sold out στο γήπεδο Καραϊσκάκη
Οι Ερυθρόλευκοι μαζί με τον αγώνα με την Πάφο θα φτάσουν στο σύνολο 13 sold out στη σειρά σε συνέχεια από πέρυσι.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού για έναν ακόμα αγώνα, αυτόν με την Πάφο, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της αγαπημένης του ομάδας στον πρώτο της αγώνα στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στο σύνολο μαζί με τον συγκεκριμένο αγώνα οι Πειραιώτες θα φτάσουν τα 13 διαδοχικά sold out, τα οποία προφανώς συνεχίζονται από πέρυσι.
@Photo credits: eurokinissi, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.