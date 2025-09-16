Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ: Επεισόδια έξω από το Μπερναμπέου
Ξύλο στη Μαδρίτη ανάμεσα σε οπαδούς της Μαρσέιγ και της αστυνομίας έξω από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Περισσότεροι από 1.500 άνδρες των σωμάτων ασφαλείας συμμετείχαν στην επιχείρηση για την τήρηση της τάξης και τον έλεγχο των οπαδών της γαλλικής ομάδας, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε. Η πρόσβαση στο γήπεδο ελέγχθηκε αυστηρά, ωστόσο σε ορισμένες στιγμές η αστυνομία αναγκάστηκε να παρέμβει για να καταστείλει επεισόδια. Η ένταση κράτησε αρκετή ώρα, με τις αρχές να κάνουν και χρήση δακρυγόνων.
Ça dégénère aux abords du Bernabéu avec les supporters Marseillais !— Le Journal du Real (@lejournaldureal) September 16, 2025
@LeoJobert1 pic.twitter.com/VIl03wgkzS
