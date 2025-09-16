Δεν άρχισε ιδανικά η σεζόν στο Champions League, αφού στη Μαδρίτη σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και τους οπαδούς της Μαρσέιγ.

Ξύλο στη Μαδρίτη ανάμεσα σε οπαδούς της Μαρσέιγ και της αστυνομίας έξω από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Περισσότεροι από 1.500 άνδρες των σωμάτων ασφαλείας συμμετείχαν στην επιχείρηση για την τήρηση της τάξης και τον έλεγχο των οπαδών της γαλλικής ομάδας, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε. Η πρόσβαση στο γήπεδο ελέγχθηκε αυστηρά, ωστόσο σε ορισμένες στιγμές η αστυνομία αναγκάστηκε να παρέμβει για να καταστείλει επεισόδια. Η ένταση κράτησε αρκετή ώρα, με τις αρχές να κάνουν και χρήση δακρυγόνων.