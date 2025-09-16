Γκουαρδιόλα: «Δεν θέλω να με θυμούνται, θέλω να με ξεχάσουν»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε μια... παράξενη τοποθέτηση, τόνισε πως δεν θέλει ο κόσμος να τον θυμάται, ενώ υποστήριξε πως στην Ισπανία θα τον είχαν απολύσει αν είχε ανάλογη χρονιά με την περσινή στη Σίτι.

Μια απρόσμενη απάντηση έδωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε φίλαθλο, μέσω του λογαριασμού TikTok του TNT Sports. Όταν ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να τον θυμούνται στον κόσμο του ποδοσφαίρου μετά την αποχώρησή του, ο Καταλανός τεχνικός απάντησε: «Δεν θέλω να με θυμούνται, θέλω να με ξεχάσουν οι άνθρωποι».

Ο Γκουαρδιόλα διανύει την ένατη χρονιά του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει περισσότερα από 40 τρόπαια με Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Σίτι, ανάμεσά τους και τρεις τίτλους Champions League. Παρ’ όλα αυτά, δεν θεωρεί τον εαυτό του κορυφαίο στην ιστορία του ποδοσφαίρου «Ίσως ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άξιζε περισσότερο αυτή τη διάκριση, επειδή ήταν ο καλύτερος όσον αφορά τους τίτλους», σχολίασε, υπενθυμίζοντας πως ο Σκωτσέζος κατέκτησε συνολικά 49 τρόπαια με την Αμπερντίν και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η περσινή σεζόν, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, ήταν από τις πιο δύσκολες στην καριέρα του: «Πάντα ήξερα πώς να αλλάξω τα πράγματα όταν δεν πήγαιναν καλά, αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσα», ανέφερε σε άλλη τοποθέτησή του και κατέληξε: «Αν είχα μια τέτοια σεζόν στην Ισπανία, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, δεν θα ήμουν πια προπονητής. Η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης θα με είχαν απολύσει. Εδώ όμως αυτό δεν συζητήθηκε καν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 21 Νοεμβρίου 2024, η Σίτι ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Καταλανού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.