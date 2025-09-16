Μια Ρεάλ... διαφορετική από τις άλλες: Η σφραγίδα Αλόνσο, το «πολυβόλο» Μπαπέ και η αύρα αναγέννησης

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League στις 23 Νοεμβρίου, όπου η εκδοχή του Τσάμπι Αλόνσο σπεύδει να σπάσει τα στερεότυπα γύρω από τη Βασίλισσα των προηγούμενων ετών.

Η Ρεάλ επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Σε ένα γήπεδο που μέχρι και σήμερα αγνοεί τη νίκη... Όσες φορές οι Μαδριλένοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα δεν νίκησαν ποτέ και ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει την παράδοση και στο ραντεβού της 23ης Νοεμβρίου. Ποια εκδοχή ωστόσο των Μερένγκες θα υποδεχτεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το League Phase του Champions League;

Ψάχνει την αναγέννηση μέσα στις στάχτες

Για μια ομάδα που κατέκτησε έξι Champions League την τελευταία δεκαετία, ο όρος «στάχτες» μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικός, αλλά η αλήθεια είναι πως οι Μαδριλένοι προέρχονται από μια καταστροφική σεζόν. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League, όλοι οι μεγάλοι στόχοι χάθηκαν μέσα σε μερικούς μήνες και στα εγχώρια οι Μερένγκες δεν έδειξαν σε κανένα σημείο πως μπορούν να κοντράρουν τη Μπαρτσελόνα που έκανε το απόλυτο (4/4) στα μεταξύ τους Clasico.

Το τέλος της σεζόν βρήκε τον Κάρλο Αντσελότι στην πόρτα της εξόδου και τον Τσάμπι Αλόνσο - τον αρχιτέκτονα πίσω από τη θαυματουργή Λεβερκούζεν των τελευταίων ετών- στη θέση του στην άκρη του πάγκου. Υπό τις οδηγίες του οι Μερένγκες έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων προτού η Παρί τους εξολοθρεύσει με 4-0, όμως ήδη από τις πρώτες μέρες του Ισπανού φάνηκαν αλλαγές στο παιχνίδι των Μερένγκες.

«Στέκομαι περισσότερο στο positional play. Θέλω υψηλή πίεση και άμεση ανάκτησης της μπάλας, μα πάνω από όλα με ενδιαφέρει ο έλεγχος του παιχνιδιού. Όσο περισσότερο η ομάδα μου ελέγχει τον αγώνα, τόσο πιο άνετος είμαι» έχει τονίσει ο Τσάμπι Αλόνσο για την προπονητική του ταυτότητα και οι πρώτες αλλαγές είναι έκδηλες στον τρόπο παιχνιδιού των Μαδριλένων τη φετινή περίοδο.

Η Ρεάλ αυτό το πρώτο διάστημα παρουσιάζει μια ροπή προς αρχές που είχε αγνοήσει επιδεικτικά επί εποχής Κάρλο Αντσελότι. Οι ποδοσφαιριστές της μένουν πιο ψηλά στο γήπεδο για να πιέσουν τον αντίπαλο, ανακτούν ψηλά τη μπάλα με κλεψίματα και έχουν εγκαταλείψει πλήρως την ιδέα του mid block που λάτρευε ο Ιταλός. Την ίδια ώρα η πλήρης αναδιάρθρωση της αμυντικής γραμμής με τις προσθήκες των Ντιν Χάουσεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Αλβάρο Καρέρας, σε συνδυασμό με την επιστροφή του Έντερ Μιλιτάο από δυο απανωτούς χιαστούς, φαίνεται να έχουν σουλουπώσει την ανασταλτική της λειτουργεία, όπως και το build up της μπάλας από την πρώτη ζώνη άμυνας.

Νόμος... Μπαπέ στη La Liga

Σε θέμα δημιουργίας και ανάπτυξης άλλωστε, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει ξεκάθαρες ιδέες. Κάθετο ποδόσφαιρο, άμεσο και γρήγορο, με τους επιθετικούς πάντα να έχουν το βλέμμα στον κενό χώρο. Ποδοσφαιριστές όπως ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Βινίσιους Ζούνιορ είναι... μάστερς του είδους, ακόμα κι αν ο Βραζιλιάνος ακόμα δεν έχει ανακτήσει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Γάλλος από την άλλη δεν θυμίζει σε τίποτα το πρόσωπο που παρουσίασε στους πρώτους μήνες του στη Μαδρίτη.

Αφού κατέκτησε πέρσι το Χρυσό Παπούτσι με 44 γκολ, ο Μπαπέ συνεχίζει απτόητος και φέτος με τέσσερα γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές στη La Liga. Με εκείνον ως πρώτο... κανόνι, η Ρεάλ έχει ξεκινήσει ιδανικά στη La Liga κάνοντας το 4/4 και διατηρείται μόνη πρώτη με δυο βαθμούς περισσότερους από την έτερη αντίπαλο των ερυθρόλευκων στο Champions League, Μπαρτσελόνα.

Αν και ακόμα η συνεργασία Μπαπέ - Βινίσιους δεν έχει αποδώσει όπως θα ήλπιζαν στη Μαδρίτη, ο Γάλλος έχει βρει έναν νέο «Ρόμπιν» στο πρόσωπο του Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τον Τσάμπι Αλόνσο και με τις κάθετες πάσες του προς τον Γάλλο δημιουργεί διαρκώς... πονοκεφάλους στις αντίπαλες άμυνες. Η μεταξύ τους χημεία δεδομένα θα απασχολήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πιθανότατα θα πρέπει να υπολογίζει και στην επιστροφή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ που ακόμα αναρρώνει από επέμβαση στον ώμο.

Δέχεται γκολ μόνο από... στημένες μπάλες

Αν και ακόμα το δείγμα είναι μικρό για να σχηματιστούν ασφαλή συμπεράσματα, ένα από τα ενδιαφέροντα στατιστικά που προκύπτουν σχετικά με τη νέα εκδοχή της Ρεάλ είναι η βελτίωση στην ανασταλτική λειτουργία. Με εξαίρεση τον αγώνα απέναντι στη Σοσιεδάδ, όπου οι Μαδριλένοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 33΄λόγω (αμφιλεγόμενης) αποβολής του Χάουσεν, οι Μερένγκες έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις επιθετικές πρωτοβουλίες των αντιπάλων που έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα δίχτυα τους μόνο από στημένες μπάλες.

Ο πρώτος ήταν ο δίμετρος Κοσοβάρος επιθετικός της Μαγιόρκα, Μουρίκι, που σκόραρε με γυριστή κεφαλιά στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» από εκτέλεση κόρνερ στην ήττα των Νησιωτών με 2-1, ενώ ακολούθησε λίγες εβδομάδες αργότερα ο διεθνής Ισπανός επιθετικός της Σοσιεδάδ, Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, που νίκησε τον Κουρτουά από το σημείο του πέναλτι το οποίο καταλογίστηκε για χέρι του Καρβαχάλ στην περιοχή.

Αν προσθέσουμε και τον Βέλγο κίπερ στην εξίσωση, μοιάζει όλο και πιο πιθανό πως φέτος η λύση του γκολ θα αποτελέσει ισχυρή σπαζοκεφαλιά για τους αντιπάλους των Μερένγκες, σε αντίθεση με την περσινή περίοδο όπου η άμυνα και η ανισορροπία αποτέλεσαν την αχίλλειο πτέρνα της...