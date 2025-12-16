Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: «Εγώ θέλω να μείνω εδώ» - Το ρεπορτάζ του Κ. Νικολακόπουλου για το «όχι» σε μυθική πρόταση από Σ. Αραβία

Ο Κώστας Νικολακόπουλος έκανε αποκαλύψεις στους Galacticos για την απόφαση του Ελ Κααμπί να μείνει στον Ολυμπιακό και την πρόταση που δέχθηκε από κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Τις τελευταίες ημέρες πλήθαιναν τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Ελ Κααμπί να είναι κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό, με τη Μαρσέιγ να έχει μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δείχνει να μην ισχύει.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos, η συμφωνία για την οποία έχει γίνει λόγος δεν πρόκειται να προχωρήσει μιάς και ο Μαροκινός στράικερ δεν επιθυμεί να φύγει από τον Πειραιά. Στην ουσία το ενδιαφέρον των Μασσαλών δεν απασχολεί τους Ερυθρόλευκους, καθώς ούτε ο παίκτης αλλά ούτε και ο μάνατζέρ του έχουν μπει σε συζητήσεις με τους Γάλλους.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Νικολακόπουλος πρόσθεσε ότι ο Ελ Κααμπί είχε την προηγούμενη εβδομάδα την ευκαιρία να αποχωρήσει μιάς και είχε δεχθεί πρόταση-μαμούθ το από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε, παρά το ότι τα χρήματα ήταν πολύ καλά, ακριβώς επειδη ο 32χρονος είναι απόλυτα ευχαριστημένος με τον Ολυμπιακό και τη ζωή του στην Ελλάδα.