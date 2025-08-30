Οι πρωταθλητές Ελλάδος και Κύπρου συμπεριλαμβάνονται στις πιο «τυχερές» ομάδες της κλήρωσης της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων, την ίδια ώρα που η... πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί παρουσιάζεται ως η πιο «άτυχη».

Η κλήρωση της League Phase του Champions League ανήκει πλέον στο παρελθόν, και οι 36 ομάδες περιμένουν σήμερα (30/8) το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών που θα δημοσιευτεί από την UEFA, έτσι ώστε να κάνουν τον προγραμματισμό τους.

Φυσικά, έντονο είναι το ελληνικό ενδιαφέρον με την παρουσία του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ υπάρχει και η... γειτόνισσα Πάφος, την οποία μάλιστα θα υποδεχθούν οι «ερυθρόλευκοι» στο Φάληρο. Πάντοτε όμως, τέτοιες διαδικασίες «γεννούν» συζητήσεις αναφορικά με το ποιος είχε καλή και ποιος κακή κλήρωση. Ποιος ήταν «τυχερός» και ποιος «άτυχος».

Σε αυτό ήρθε να απαντήσει το Football Meets Data, που με το σύστημα αξιολόγησης του υπερυπολογιστή, έβγαλε τη λίστα των 36 ομάδων βάσει της... τύχης που είχαν στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8).

Όσον αφορά την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θα αντιμετωπίσει Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφο και Καϊράτ, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα την τοποθέτησε στην 6η θέση, δηλαδή μόλις πέντε ομάδες είχαν... θεωρητικά καλύτερη κλήρωση από τους «ερυθρόλευκους».

➕ Luckiest teams in 🔵 UCL draw

(weakest average opponents):



🇨🇾 Pafos

🇩🇰 FCK

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇪🇸 Real Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur

🇬🇷 Olympiacos

🇮🇹 Inter Milan

🇮🇹 Juventus

🇪🇸 Villarreal

🇳🇱 Ajax



➖ Unluckiest teams in 🔵 UCL draw

(strongest average opponents):



🇫🇷 PSG

🇳🇱 PSV… pic.twitter.com/W3dWzytVx9 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 30, 2025

Πιο πάνω και συγκεκριμένα στην κορυφή, ως η ομάδα με τον τίτλο της πιο «τυχερής» κλήρωσης είναι η Πάφος, με την κυπριακή ομάδα να τίθεται αντιμέτωπη απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Γιουβέντους, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακό, Σλάβια Πράγας, Μονακό και Καϊράτ. Αντίθετα, πιο «άτυχη» ομάδα κρίνεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, που θα κοντραριστεί με Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιουκάστλ και Αθλέτικ Μπιλμπάο.