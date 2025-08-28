Μετά την παρθενική συμμετοχή της Μπόντο στο Champions League, πέρασε η Μπραν στο Europa League και η Νορβηγία απειλεί τη χώρα μας.

Η Ελλάδα παραμένει στην ενδεκάδατη θέση στη βαθμολογία της UEFA, αλλά νιώθει την καυτή ανάσα της Νορβηγίας, αφού μετά την πρόκριση της Μπόντο στο Champions League, πέρασε και η Μπραν στο Europa League.

Θα είναι δύσκολο βέβαια να συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά θα πρέπει και οι ελληνικές ομάδες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Οι Σκανδιναβοί ανέβηκαν στους 36.687 βαθμούς και βρίσκονται στη 12η θέση, τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με συγκομιδή 37.012 πόντων.

Θυμίζουμε ότι με την ιστορική πρόκριση της Πάφου στη League Phase του Champions League, η Κύπρος ανέβηκε στην 17η θέση του ranking, αφήνοντας πίσω Σκωτία και Σουηδία.

Βαθμολογία UEFA

1.Αγγλία 94.950 (9/9)

2. Ιταλία 84.517 (7/7)

3. Ισπανία 78.828 (8/8)

4. Γερμανία 74.545 (7/7)

5. Γαλλία 67.819 (7/7)

6. Ολλανδία 61.616 (6/6)

7. Πορτογαλία 57.166 (5/5)

8. Βέλγιο 54.950 (4/5)

9. Τουρκία 43.500 (5/5)

10. Τσεχία 40.300 (5/5)

11. Ελλάδα 37.012 (4/5)

12. Νορβηγία 36.687(4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

14. Δανία 34.981 (3/4)

15. Αυστρία 31.650 (4/5)

16. Ελβετία 30.100 (4/5)

17. Κύπρος 28.787 (3/4)

18. Σκωτία 28.750 (4/5)

19. Σουηδία 28.375 (2/4)

20. Ισραήλ 27.250 (1/4)