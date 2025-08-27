Οι χθεσινοί προκριματικοί αγώνες με την πρόκριση των δύο outsiders τη Πάφο και τη Καϊράτ βοήθησαν τον Ολυμπιακό να ανέβει θέσεις στο ranking στη σχετική λίστα με τις ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στο Champions League.

Με τις 32 από τις 36 ομάδες που θα συμμετέχουν στη League Phase του Champions League τη σεζόν 2025-2026 να έχουν ήδη προκριθεί, το Gazzetta παρουσιάζει τη θέση του Ολυμπιακού στο ranking ανάμεσα στις ήδη προκριθείσες ομάδες.

Η θέση του Ολυμπιακού στη 32άδα:

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες βρίσκονται στη 23η θέση ανάμεσα στις 32, κατέχοντας συνολικά τη 41η θέση στο πενταετές ranking της UEFA.

Η πρώτη πεντάδα:

Στη πρώτη θέση τόσο των ομάδων που ήδη προκρίθηκαν στη League Stage όσο και του ranking της UEFA βρίσκεται η «βασίλισσα» του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερν Μονάχου, η φιναλίστ του περσινού Champions League ,Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι και η πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ, ενώ η εν ενεργεία κάτοχος του θεσμού η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στη 6η θέση.

Η θέση των νεοφώτιστων:

Οι νεοφώτιστες ομάδες του θεσμού Πάφος και Καϊράτ βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις των ομάδων που έχουν ήδη προκριθεί και συγκεκριμένα στη 97η και 156η θέση του πενταετούς ranking της UEFA αντίστοιχα, ενώ η επίσης «πρωτάρα» Μπόντο βρίσκεται στη 37η θέση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Καϊράτ ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και την 315η θέση στο ρανκινγκ και κατάφερε μέσα από τέσσερις συνεχόμενες προκρίσεις να καλύψει ένα κενό 156 θέσεων!

Αναλυτικά η λίστα με της ομάδες της διοργάνωσης:

1. Ρεάλ Μαδρίτης: 1η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

2. Μπάγερν Μονάχου: 2η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

3. Ίντερ: 3η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

4. Μάντσεστερ Σίτι: 4η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

5. Λίβερπουλ: 5η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

6. Παρί Σεν Ζερμέν: 6η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

7. Λεβερκούζεν: 7η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

8. Μπορούσια Ντόρτμουντ: 8η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

9. Μπαρτσελόνα: 9η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

10. Ατλέτικο Μαδρίτης: 12η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

11. Τσέλσι: 14η θέση στο UEFA Ranking (1 γκρουπ δυναμικότητας)

12. Άρσεναλ: 15η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

13. Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 16η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

14. Αταλάντα: 20η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

15. Αϊντχόβεν: 24η θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

16. Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 29η θέση στο UEFA Ranking η (3 γκρουπ δυναμικότητας)

17. Τότεναμ: 31η θέση (3 γκρουπ δυναμικότητας)

18. Γιουβέντους: 32η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

19. Βιγιαρεάλ: 34η θέση στο UEFA Ranking (2 γκρουπ δυναμικότητας)

20. Νάπολι: 35 θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

21. Μπόντο Γκλίμτ: 37η θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

22. Άγιαξ: 38η θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

23. Ολυμπιακός: 41η θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

24. Μαρσέιγ: 44η θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

25. Μονακό: 45η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

26. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: 54η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

27. Γαλατασαράι: 55η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

28. Σλάβια Πράγας: 57η θέση στο UEFA Ranking (3 γκρουπ δυναμικότητας)

29. Αθλέτικ Μπιλμπάο: 70η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

30. Νιούκαστλ: 85η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

31. Πάφος: 97η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

32. Καϊράτ Αλμάτι: 156η θέση στο UEFA Ranking (4 γκρουπ δυναμικότητας)

Θυμίζουμε ότι η πρόκριση σήμερα δύο εκ των Μπενφίκα, Φενέρμπαχτσε και Μπριζ θα φέρουν τους ερυθρόλευκους στην 25η θέση της σχετικής λίστας, καθώς οι τρεις αυτές ομάδες κατέχουν την 11η, τη 39η και τη 23η θέση αντίστοιχα στο UEFA Ranking.

