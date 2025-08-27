Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta μία άποψη του για τον Ολυμπιακό και το Τσάμπιονς Λιγκ.

Μεγάλο γεγονός η κλήρωση της League phase του Τσάμπιονς Λιγκ αύριο για τον Ολυμπιακό. Γενικά για κλαμπ του επιπέδου του Ολυμπιακού.

Άλλο πράγμα είναι η κλήρωση για τα θηρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κι εντελώς άλλο πράγμα η κλήρωση για ομάδες όπως ο πρωταθλητής Ελλάδας. Για τον Ολυμπιακό το μισό Τσάμπιονς Λιγκ, που λέει ο λόγος, παίζεται αύριο! Και το άλλο μισό θα παιχτεί στα οκτώ βράδια που θα δώσει τα οκτώ παιχνίδια του.

Για να γίνει κατανοητή το πόσο σημαντική είναι η κλήρωση, θα χρησιμοποιήσω παραδείγματα από την περσινή διοργάνωση, την πρώτη που έγινε με τη νέα φόρμουλα της ΟΥΕΦΑ, με League Phase, κάτι σαν μίνι πρωτάθλημα και όχι με ομίλους, που γίνονταν τόσα χρόνια. Παραδείγματα ομάδων όχι πρώτης γραμμής, που χάρη στις καλές κληρώσεις τους, τα πήγαν από πολύ καλά έως εξαιρετικά.

Η PSV Άϊντχοβεν μπόρεσε και μπήκε στην 16άδα (14η) παίζοντας μεταξύ άλλων με τον Ερυθρό Αστέρα (3-2 εκτός), την Σαχτάρ (3-2 εντός) και την Τζιρόνα (4-0 εντός).

Η γαλλική Μπρεστ κατάφερε και μπήκε στην 24άδα (18) παίζοντας μεταξύ άλλων με την Στουρμ Γκρατς (2-1 εντός), τη Ζάλτσμπουργκ (4-0 εκτός), την Σπάρτα (2-1 εκτός) και την PSV (1-0 εντός).

Η Σέλτικ επίσης μπήκε στην 24άδα (21) παίζοντας μεταξύ άλλων με την Σλόβαν (5-1 μέσα), την Γιάνγκ Μπόϊς (1-0 εντός) και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (0-0 εκτός).

Και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έχασε στην ισοβαθμία την 24άδα (25) παίζοντας μεταξύ άλλων με την Σλόβαν (4-1 εκτός), την Ζάλτσμπουργκ (2-0 εντός) και τη Σέλτικ (0-0 εντός).

Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο βοηθήθηκαν από την κλήρωση αυτές οι ομάδες. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που δεν είχαν την εύνοια της τύχης και έπαιξαν με πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους.

Είναι δε και το άλλο: Όταν φέρνεις κάποια καλά αποτελέσματα, παίρνεις και άλλη ψυχολογία για τα πιο δύσκολα παιχνίδια σου. Η PSV, π.χ., κέρδισε τη Λίβερπουλ 3-2 εντός και έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ κέρδισε 2-1 τη Μίλαν εντός…Να προσέξουμε, μάλιστα, ότι νίκες τους επί της Λίβερπουλ και της Μίλαν ήταν τελευταία αγωνιστική, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως συμφέρει τελευταίο ματς να είναι στο σπίτι σου.

Από όποια πλευρά κι αν το δούμε, έχει μεγάλη σημασία και η κλήρωση και η σειρά των αγώνων ακόμη. Άλλο παράδειγμα-πέρυσι στην πρεμιέρα, όλες οι ισπανικές ομάδες ζορίστηκαν άσχημα, φανερά ανέτοιμες: η Μπαρτσελόνα έχασε στο Μονακό 1-2, η Ατλέτικο κέρδισε 2-1 εντός με γκολ στο 90 τη Λειψία κι η Ρεάλ κέρδισε 3-1 εντός με δύο γκολ στο τελευταία δεκάλεπτο 3-1 την Στουτγκάρδη. Και οι ιταλικές περίπου τα ίδια: Μίλαν-Λίβερπουλ 1-3, Μπολόνια-Σαχτάρ 0-0, Αταλάντα-Άρσεναλ 0-0, Σίτι-Ίντερ 0-0, Γιουβέντους-PSV 3-1.

Αντιθέτως οι γερμανικές σάρωσαν (η Μπάγερν 9-2 εντός, η Λέβερκουζεν 4-0 εκτός, η Ντόρτμουντ 3-0 εκτός). Και οι αγγλικές πολύ δυνατές (Μίλαν-Λίβερπουλ 1-3, Γιάνγκ Μπόϊς-Άστον Βίλα 0-3, Σίτι-Ίντερ 0-0, Αταλάντα-Άρσεναλ 0-0).

Ίσως είναι μία καλή κλήρωση να παίξεις πρώτο ματς εντός έδρας με κάποια ιταλική η, ισπανική ομάδα!

Άσχετο:

Το προσπάθησε ο Ολυμπιακός πολύ, έως τελευταία στιγμή, να κλείσει από τη Μιάλμπι πακέτο μαζί με τον Μανέ τον Τόρνκβιστ. Ο Σουηδός γκολκίπερ τελικά καταλήγει στην Κόμο, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ενεργήσει ίσως πρώτοι απ΄ όλους. Όπως αποδείχθηκε, ο 23χρονος καλύτερος «άσος» στο φετινό σουηδικό πρωτάθλημα ήθελε να πάει σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Διότι και στην Κόμο να μην πήγαινε θα υπέγραφε στη γαλλική Μπρεστ.

Ο Τόρνκβιστ, που κι αυτός θα μείνει στη Μιάλμπι ως δανεικός όλο το φθινόπωρο, όπως κι ο Μανέ, είχε κριθεί ως μία πολύ καλή επιλογή στον Ολυμπιακό για το εγγύς μέλλον. Με το σκεπτικό ότι για τον Τζολάκη είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάσουν προσφορές και στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους, σε συνδυασμό με το ότι το άλλο καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του 36χρονου Πασχαλάκη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ήταν κακός στην πρεμιέρα ο Ορτέγκα. Όχι ότι εντυπωσίασε κιόλας, αλλά κακό δεν τον λες. Ο Μεντιλίμπαρ με την απόφαση του να ξεκινήσει αυτόν κι όχι τον καλύτερο στα φιλικά Μπρούνο, έδειξε ότι στα παιχνίδια που παίζει ο Ολυμπιακός πιο κοντρόλ ποδόσφαιρο, τον θεωρεί τον Αργεντίνο πιο χρήσιμο, ακριβώς γιατί είναι πιο κοντρολαρισμένος παίκτης έναντι του πιο ταχυδυναμικού Αφρικάνου.

Παρεμπιπτόντως, μία κάθετη που πέρασε ο Ορτέγκα στο β΄ ημίχρονο στον ευρισκόμενο μέσα στην αντίπαλη περιοχή Πνευμονίδη ήταν ξυραφιά! Απλά δεν αναδείχθηκε, γιατί δεν αξιοποιήθηκε και δεν έγινε φάση. Όπως, βέβαια, ήταν «λουκούμι» η φαλτσαριστή σέντρα του Ορτέγκα στο α΄ ημίχρονο για την (άστοχη) κεφαλιά του Κοστίνια από το πέναλτι.

Αμυντικά γενικά ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα, όμως η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο 35άρης Καλτσάς άφησε καθαρά πίσω στο σπριντ τον 26χρονο Λατίνο αριστερό μπακ, που πάντως έχει το χούϊ να μην είναι τόσο aggressive όσο πρέπει ως μπακ, δεν πάει δηλαδή να κάνει επιθετικές άμυνες στον αντίπαλο εξτρέμ, τον αφήνει συχνά να ελιχθεί, να παίξει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι (βάλτε μετάφραση)