Η Πάφος των... θαυμάτων ζει στιγμές μοναδικές, πέταξε εκτός συνέχειας τον Ερυθρό Αστέρα (1-1) και εξασφάλισε θέση στη League Phase του Champions League!

Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου και Ερυθρός Αστέρας έπεσαν θύματα της εκπληκτικής Πάφου και οι Κύπριοι γράφουν ιστορία! Μετά το απίθανο διπλό (2-1) στο Βελιγράδι, οι Κύπριοι απέσπασαν εντός έδρας ισοπαλία 1-1 από τους Σέρβους και θα βρεθούν στη League Phase του Champions League. Το θαύμα στη Λεμεσό είχε την υπογραφή του Ζάζα, ο οποίος στο 89' πέτυχε το ωραιότερο γκολ της καριέρας του. Η Πάφος κάνει απίθανα πράγματα και σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές σεζόν έχει ήδη προλάβει να παίξει 24 ευρωπαϊκά ματς και να κάνει 13 νίκες!

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ερυθρός Αστέρας προσπαθούσε να απειλήσει, βάζοντας πίεση στην Πάφο, ωστόσο μετά το μισάωρο οι Κύπριοι πήραν τον έλεγχο και δημιούργησαν κινδύνους. Απέναντί τους όμως βρήκαν σε πλήρη ετοιμότητα τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων, Ματέους, ο οποίος έσωσε στην κεφαλιά του Άντερσον στο 34', στο σουτ του Κορέια στο 42' και στην κεφαλιά του Μπρούνο στο 45+1'.

Ο Ερυθρός Αστέρας ρίσκαρε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε στο 61’ να προηγηθεί, με τον Ίβανιτς να πιάνει το σουτ έξω από την περιοχή και την μπάλα να χτυπάει πάνω στον Λουκάσεν και να καταλήγει στα δίχτυα του Μιχαήλ για το 1-0. Οι Κύπριοι όταν άρχισαν να κυκλοφορούν την μπάλα σωστά πήραν και πάλι τα πάνω τους, είχαν καλές στιγμές με Ζάζα, Μπρούνο και στο 89' φρόντισαν να... αγγίξουν τ' αστέρια. Ο Πέπε εκτέλεσε το φάουλ και ο Ζάζα με τρομερό τελείωμα διαμόρφωσε το 1-1.

Jajá | 🇪🇺 Pafos 1-1 Crvena zvezda



Agg: 3-2pic.twitter.com/q8OmyoyJqU — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2025

Στ' αστέρια και η Μπόντο Γκλιμτ, αφού μετά την πεντάρα στη Νορβηγία ο επαναληπτικός με τη Στουρμ Γκρατς ήταν τυπική διαδικασία. Οι Αυστριακοί νίκησαν 2-1, αλλά οι Νορβηγοί θα βρεθούν στη League Phase του Champions League. Ο Γιόργκενσεν άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο ο Γιάτα και ο Όερμαν έδωσαν τη νίκη γοήτρου στη Στουρμ.

Νωρίτερα η Καϊράτ είχε κάνει την τεράστια έκπληξη, αφήνοντας εκτός τη Σέλτικ!