Η Πάφος ονειρεύεται τ'αστέρια και το Gazzetta βρίσκεται στην Κύπρο, όπου σας μεταφέρει τον παλμό των φίλων του συλλόγου λίγο πριν τον «τελικό» με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ένα βήμα χωρίζει την Πάφο από το να γράψει το πιο λαμπρό κεφάλαιο της σύντομης, αλλά ήδη γεμάτης επιτυχίες ιστορίας της. Το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό (22:00), οι πρωταθλητές Κύπρου καλούνται να υπερασπιστούν το σπουδαίο 2-1 που απέσπασαν στο «Μαρακανά» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και να σφραγίσουν το χρυσό εισιτήριο που οδηγεί στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, η οποία πέρσι κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα και από τότε δείχνει να μη βάζει φρένο στα όνειρά της, φιλοδοξεί να γίνει η τρίτη ομάδα από το νησί της Αφροδίτης που θα βρεθεί σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ. Με το όραμα των «αστεριών» να φαντάζει πιο κοντά από ποτέ, οι Πάφιοι βρίσκονται μπροστά σε μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει για πάντα την πορεία του συλλόγου.

Το Gazzetta βρίσκεται στην Κύπρο και καταγράφει τον παλμό μιας πόλης που ζει και αναπνέει για τη μεγάλη βραδιά. Χιλιάδες φίλοι της Πάφου ετοιμάζονται να κατακλύσουν το κατάμεστο γήπεδο της Λεμεσού, μετατρέποντάς το σε μια κυανόλευκη καυτή έδρα. Νίκος Ράπτης και Θοδωρής Σανιδάς συνομιλούν με τους φιλάθλους για το ταξίδι αυτό που έχει πλέον φτάσει στο τελευταίο του κεφάλαιο. Και σε αυτή τη γιορτή, μια ολόκληρη πόλη κρατάει την ανάσα της.