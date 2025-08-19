Ολυμπιακός: Το Champions League ξεκινάει από τώρα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta γιατί το Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινάει από τώρα για τον Ολυμπιακό.

Μπορεί η League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ να αρχίζει σε ένα μήνα, με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού, αλλά στην πραγματικότητα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ η διοργάνωση ξεκινάει από τώρα!

Βλέπετε, σήμερα και αύριο γίνονται τα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ και την άλλη εβδομάδα οι ρεβάνς. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα προκύψουν εφτά ομάδες από αυτές που λέμε ότι θα τις ήθελε ο Ολυμπιακός στην κλήρωση του μίνι πρωταθλήματος που θα γίνει σε εννιά ημέρες, στις 28 του μήνα. Όχι ότι δεν είναι κι αυτές καλές ομάδες, ορισμένες είναι και σημαντικές (Μπενφίκα, Σέλτικ) και δυνατές (Κλαμπ Μπριζ, Φενέρμπαχτσε, Ρέιντζερς, Μπόντο κ.α), όμως όπως και να το κάνουμε μπροστά στα θηρία που παίρνουν μέρος στη φετινή διοργάνωση, μάλλον είναι ευπρόσδεκτες.

Στον Ολυμπιακό λογικό είναι να κοιτάνε περισσότερο τα πέντε ζευγάρια των πρωταθλητών

Ερυθρός Αστέρας-Πάφος

Φέρεντσβαρος-Γκαραμπάγκ

Μπόντο Γκλιμτ-Στουρμ Γκρατς

Σέλτικ-Καϊράτ Καζακστάν

Βασιλεία-Κοπεγχάγη

Γιατί οι τέσσερις, μπορεί και οι πέντε που θα προκριθούν, θα είναι υποψήφιοι, με σοβαρές πιθανότητες, για δύο εκ των αντιπάλων του από το τέταρτο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας-με μία από αυτές να είναι υποψήφια, με λιγότερες πιθανότητες, για μία εκ των αντιπάλων του από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, στο οποίο είναι κι ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας στα χαρτιά μπορεί να πάρουν από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας την Μπόντο η, την Κοπεγχάγη και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας την Φέρεντσβαρος και τον Ερυθρό Αστέρα.

Όπως μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό έχουν και τα δύο άλλα παιχνίδια

Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ

Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα

Αν αποκλειστεί μία εκ των Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, θα ανέβει η Τότεναμ στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα ανέβει στο τρίτο μία ακόμη, δεύτερη, θεωρητικά πιο δυνατή ομάδα, μαζί με την Στουρμ η, την Κοπεγχάγη.

Γι΄ αυτό μην την ψάχνετε, το Τσάμπιονς Λιγκ αρχίζει από σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ήδη έχουν αποκλειστεί ομάδες όπως η Φέγενορντ, αλλά και οι Νις, Μάλμε, Ζάλτσμπουργκ, Πλιζέν, Στεάουα, Ντινάμο Κιέβου, αλλά το μεγάλο ξεκαθάρισμα θα γίνει τώρα…

Άσχετο: Για τον Μανέ στη Μιάλμπι είναι κάθετοι. Ο Αφρικάνος, αφού το θέλει, θα πάρει μεταγραφή, αλλά θα πρέπει να μείνει έως τις 10 Νοεμβρίου στη Σουηδία. Άρα, στον Ολυμπιακό θα τον έχουν ουσιαστικά από 1η Γενάρη. Αυτά σε αναμονή της οριστικής έκβασης κι αυτής της υπόθεσης, με τον Μανέ να πιάνει θέση ξένου, κάτι που ίσως παίξει κάποιο ρόλο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όλοι απορήσαμε τι έγινε σε εκείνη τη φάση που ο Μπρούνο έγινε έξαλλος με τον Μπαρέλα και έγινε χαμός για λίγο στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ίντερ. Ο Νιγηριανός αμυντικός ήταν έξαλλος και μετά βίας τον συγκράτησαν οι συμπαίκτες του να μην επιτεθεί στον Ιταλό διεθνή.

Τι είχε συμβεί; Κάτι όχι και τόσο…ευγενικό είπε ο Μπαρέλα όταν ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ που έκανε στον Μπρούνο και ο παίκτης του Ολυμπιακού «τρελάθηκε». Πώς δικαιολογήθηκε στη συνέχεια ο Μπαρέλα; Είπε στον Μπρούνο ότι δεν αναφέρονταν σε αυτόν ό,τι είπε, αλλά στον διαιτητή. Κι έτσι κάπως ηρέμησε ο Μπρούνο.

Γενικά, πάντως, ο Αφρικάνος αμυντικός καλό θα ήταν να αποφεύγει να μπαίνει σε τέτοιες «διαδικασίες», γιατί σε καλό ποτέ δεν βγαίνουν. Εξάλλου, μέχρι εκείνο το σημείο, στο 38ο λεπτό, ήταν πάρα πολύ καλός, ενώ στη συνέχεια έπεσε αισθητά η απόδοση του. Σίγουρα και λόγω κούρασης, αλλά κι από τα νεύρα, τον κόσμο να τον γιουχάρει κλπ.

