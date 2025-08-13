Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη διοργάνωση του Champions League και τα ματς αυτά θα μεταδοθούν από το Mega!

Ολυμπιακός και Mega στο Champions League πάνε μαζί! Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αγωνίζονται και πάλι στη διοργάνωση των αστεριών και μέσω ενός διθυραμβικού video ανακοίνωσαν τον τηλεοπτικό σταθμό που θα μεταδίδει τις εν λόγω αναμετρήσεις.

Ο Ροντινέι που είναι κι ο πρωταγωνιστής στο παρακάτω βίντεο αναφέρει: «Με το Mega πανηγυρίσαμε το Conference League, με το Mega επιστρέφουμε στα αστέρια».

Το video της ΠΑΕ Ολυμπιακός: