Πελίστρι: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, θα σας δούμε στο ΟΑΚΑ»

Ο Φακούντο Πελίστρι με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς στo Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό του πρώτο ημίχρονο στη Γλασκώβη, καθώς δεν κατάφερε να βρει γκολ και εν τέλει ηττήθηκε από τη Ρέιντζερς με 2-0. Πλέον οι Πράσινοι έχουν απαιτητική αποστολή ενόψει της ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στο ΟΑΚΑ (30/7, 21:00), καθώς έχουν να καλύψουν διαφορά δύο τερμάτων.

Ο Φακούντο Πελίστρι ήταν από τους παίκτες που ταλαιπώρησε την άμυνα των Σκωτσέζων και είχε ευκαιρίες, με μεγαλυτερη στο 9ο λεπτό, όταν σημάδεψε το δοκάρι από κοντά. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ με ανάρτηση του στα Social Media, τόνισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έκανε κάλεσμα στους φίλους του Τριφυλλιού για τη «μάχη» του Ολυμπιακού Σταδίου.

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα, θα σας δούμε στο ΟΑΚΑ», ανέφερε στην ανάρτηση του ο winger του Παναθηναϊκού.

this is not over, see you in OAKA pic.twitter.com/lylMTjYrQE