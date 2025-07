Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το ξεκίνημα της φετινής ευρωπαϊκής περιπέτειας του Παναθηναϊκού απόψε το βράδυ στη Γλασκώβη!

Η μεγάλη ώρα για τον Παναθηναϊκό έφτασε! Απόψε το βράδυ τα παιδιά με τις πράσινες φανέλες θα πατήσουν το χορτάρι του Aibrox στο πρώτο παιχνίδι του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού. Το 2003(3-1) και το 2008(0-0) το Τριφύλλι δεν υπέκυψε στους Ρέιντζερς και το ίδιο θέλει να πράξει για τρίτη φορά στη Γλασκώβη!

Ένα ταξίδι που κανείς δεν ξέρει μέχρι που θα φτάσει αλλά το όνειρο είναι εκεί. Είναι το φως στο τέλος του δρόμου, όπως ανέφερε και ο Ρουί Βιτόρια, ένα φως δημιουργημένο από τα αστέρια του Champions League.

Για τον μοναδικό ελληνικό σύλλογο που έχει συνδέσει σε τόσο μεγάλο βαθμό το όνομά του με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δεκαπέντε χρόνια απουσίας είναι πολλά. Πάρα πολλά.

Η χθεσινή κλήρωση όπου θα φέρει στην επόμενη φάση τον νικητή του Βικτόρια Πλζεν-Σερβέτ ανοίγει τον δρόμο, την όρεξη, αυξάνει τις πιθανότητες για την υπέρβαση αλλά ένα ένα τα βήματα. Δεν υπάρχει ο επόμενος αντίπαλος για το Τριφύλλι, αν δεν ξεπεραστεί το εμπόδιο των Gers που μόνο αμελητέο δεν είναι, παρά το γεγονός πως βρίσκεται σε απόλυτα μεταβατικό στάδιο. Νέος ιδιοκτήτης, νέος προπονητής, νέα αγωνιστική φιλοσοφία, ρόστερ υπό διαμόρφωση.

Η χημεία που κουβαλά από πέρσι μαζί του ο Παναθηναϊκός, συνεχίζοντας με τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο κορμό, θεωρητικά του δημιουργεί ένα πλεονέκτημα που μπορεί και πρέπει να το εκμεταλλευθεί σε σχέση με το νέο πρότζεκτ του αντιπάλου.

Σε αυτά τα παιχνίδια, στο πιο υψηλό επίπεδο και σε εποχή που κανείς δεν είναι απόλυτα έτοιμος, την διαφορά την κάνουν οι λεπτομέρειες. Οι στιγμές. Η συγκέντρωση που θα έχεις ή δεν θα έχεις, τα μεγάλα βράδια των μονάδων, το πόσο έτοιμος θα είσαι πνευματικά για την μάχη, πέρα φυσικά από τα σημαντικά τακτικά κομμάτια.

Ο Παναθηναϊκός ο φετινός έχει ακόμη κομμάτια να βάλει στο παζλ για να συνθέσει την τελική του εικόνα. Κομμάτι ομαδικής λειτουργίας αλλά και ατομικής ποιότητας μέσα από τους παίκτες που θα αποκτηθούν.

Το ζητούμενο απόψε, μεταξύ άλλων, είναι να έχει το μεγάλο του καλοκαιρινό ''όπλο'' σε λειτουργία. Τις πιέσεις ψηλά που κρατούν μακριά τον αντίπαλο και δίνουν άμεσες επιθέσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή και την συμπαγή ανασταλτική εικόνα που δύναται να του προσφέρει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Athens vs Glasgow. Shield vs Roar.

