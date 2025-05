Ο Αρσέν Βενγκέρ μίλησε στο beIN Sports και για ακόμα μια φορά τόνισε πως πρέπει να γίνει αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ, καθώς με το VAR καταργήθηκε το πλεονέκτημα των επιθετικών

Ο Αρσέν Βενγκέρ... επανήλθε για το ζήτημα της αλλαγής του κανοσμού του οφσάιντ. Ο Αλσατός πρώην προπονητής και νυν διευθυντής αναπτυξιακού ποδοσφαίρου της FIFA προτείνει «ριζοσπαστικό» κανονισμό, με τον οποίοι ο επιτηθέμενος θα θεωρείται σε κανονική θέση αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους είναι στην ίδια γραμμή με έναν αμυντικό.

Ο 75χρονος legend της Άρσεναλ μίλησε στο beIN Sports και τόνισε πως ο νέος κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς θα επιστρέψει το πλεονέκτημα στους επιθετικούς.

Arsene Wenger wants to change the offside rule to give the advantage to the attacking player.



