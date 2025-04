Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας ενδέχεται να βρεθεί ο Ολυμπιακός για την κλήρωση των 36 ομάδων που θα ενορχηστρώνουν τη League Stage του Champions League την επόμενη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή στο νεοσύστατο League Stage του Champions League, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά πολύ σύντομα.

Οι ερυθρόλευκοι περιμένουν από Σέλτικ και Άρσεναλ να κάνουν το καθήκον τους το συντομότερο δυνατό (η πρώτη να κατακτήσει τον τίτλο στη Σκωτία και η δεύτερη να τερματίσει στην πρώτη πεντάδα στην Αγγλία), γεγονός που θα εξασφαλίσει στην ομάδα του Πειραιά το απευθείας εισιτήριο για την κορυφαία διοργάνωση.

Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες μάλιστα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρεθεί στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για το League Stage του Champions League, έχοντας συγκεντρώσει 56.500 βαθμούς στο ranking της UEFA.

Σε αντίθεση πάντως με το προηγούμενο φορμάτ, η θέση του Ολυμπιακού δεν θα παίξει σημαντικό ρόλο ως προς την κλήρωση των αντιπάλων του. Κάθε ομάδα άλλωστε που θα συμμετέχει στη διοργάνωση κληρώνεται με δυο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο ομάδες και από το δικό τους pot.

Από εκεί και πέρα η League Stage ξεδιπλώνεται σε οκτώ αγωνιστικές, με την κάθε ομάδα να αγωνίζεται τέσσερις φορές εντός έδρας και ισάριθμες φορές εκτός. Τα γκρουπ θα διαμορφωθούν οριστικά στο φινάλε της σεζόν, με τις μοναδικές ομάδες που έχουν κλειδώσει και τυπικά τη συμμετοχή τους να είναι οι εξής: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Παρί, Λεβερκούζεν.

