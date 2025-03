Το παράδειγμα της Ελλάδας του 2004 και της Λέστερ του 2016 έθεσε στο τραπέζι ο Τιερί Ανρί, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ζευγάρι Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης και τις ελπίδες των Gunners να προκριθούν στα ημιτελικά του Champions League.

Μετά το άνετο πέρασμά της στους «8» του Champions League συντρίβοντας με συνολικό σκορ 9-3 την Αϊντχόφεν, η Άρσεναλ θα βρει απέναντί της την Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικώντας μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο θρύλος της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζευγάρι, στο οποίο φαβορί λογίζεται η Βασίλισσα. Ο Γάλλος με ένα δικό του γκολ-ποίημα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» είχε κρίνει την πρόκριση στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων τη σεζόν 2005/2006, για τη φάση τότε των «16» του Champions League. Όταν οι Gunners είχαν φτάσει στον τελικό, εκεί όπου ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ανρί που κλήθηκε να σχολιάσει το φετινό ζευγάρι των προημιτελικών, τόνισε ότι η Άρσεναλ έχει ελπίδες πρόκρισης φέρνοντας ως παραδείγματα το έπος της Εθνικής Ελλάδας στο EURO 2004 και το πρωτάθλημα του 2016 που κατέκτησε η Λέστερ στην Premier League.

«Τα όνειρα φτιάχνονται όταν πας στο γήπεδο και πιστεύεις ότι μπορείς να νικήσεις. Αν πας με το σκεπτικό ''πάμε και το βλέπουμε'', τότε καλύτερα να μην κατέβεις! Έχω δει την Ελλάδα να παίρνει EURO και τη Λέστερ να κατακτά την Premier League. Κοιτάξτε πώς έπαιξε απέναντι στη Ρεάλ η Ατλέτικο και πάλι δεν ήταν αρκετό. Πιστεύω ότι η Άρσεναλ μπορεί να προκριθεί και το λέω», ανέφερε ο Ανρί μεταξύ άλλων.

🗣️ Thierry Henry on Arsenal’s mindset for the Real Madrid clash: “You may as well not go and play if you don't think you can beat them!” ❌🧠

